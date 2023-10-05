«Столько воспоминаний! Я даже отсидел». Что внутри красивого ДК в промзоне — в нулевые здесь гремели ночные клубы

Здание новосибирского Дома культуры имени Попова, которое находится на пересечении улиц Зыряновская и Добролюбова — архитектурная и культурная доминанта сталинского квартала, который построили для завода «Электросигнал». Фасад здания украшен изящными пилястрами и, будто улыбкой, обвит многочисленными окнами. Раньше Дом культуры был любимым местом для многих работников завода, которые приходили сюда петь, танцевать и даже шить. В 2000-х здесь гремели ночные клубы «Рай» и «Юла», а сейчас в ДК занимаются творческие коллективы, арендуют офисы и работают банкетные залы. NGS.RU узнал историю величественного ДК и заглянул внутрь.
Излишества или украшение
Здание Дома культуры им. Попова на улице Добролюбова, построенное по проекту Константина Леонова, — памятник архитектуры регионального значения. Специально для заводчан здание было возведено в советские годы. На момент публикации его собственниками числятся «Вымпелком» («Билайн») и новосибирский завод «Электросигнал», заверили нас на предприятии — в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах не оказалось.
— Здание было сдано в эксплуатацию в 1957 году. Оно создано в стиле советского классицизма с множеством элементов декора, или «архитектурных излишеств» (именно так их вскоре стали называть), которые теперь, безусловно, являются его украшением, — рассказал NGS.RU краевед, научный сотрудник музея города Новосибирска Константин Голодяев. — ДК дали имя Александра Попова, рядом с ним был установлен бюст радиоизобретателя, а к району приклеилось имя «Попуха».
Городок в Новосибирске
Экскурсию по Дому культуры для NGS.RU провела начальник отдела аренды «Электросигнала» Наталья Беркетова. По ее словам, ухаживать за памятником архитектуры нелегко, но завод все же старается делать это на совесть: «То тут подкрасим, то там подремонтируем».
Сейчас на заводе, который в Великую Отечественную войну был эвакуирован в Сибирь из Воронежа, работает порядка 1 тысячи сотрудников. В лучшие же времена, подчеркивает Наталья, их было около 12 тысяч. Многие из этих людей, несмотря на график в две смены, проводили свободное время не на диване — они шли прямиком в ДК. Здесь работники полноценно отдыхали и учились новому: шили, пели, танцевали, рисовали и так далее.
Вообще, Дом культуры был частью крупного заводского городка, который включал в себя собственную больницу, детский сад и, конечно же, рабочие корпуса и цеха.
Наталья Беркетова говорит, что у нее множество приятных воспоминаний об этом месте. В детстве будущая начальница была частым гостем ДК: во-первых, жила поблизости, во-вторых, ее родители работали на «Электросигнале», в-третьих, подруга ее бабушки работала костюмером в самом Доме культуры, и уж тут-то всё было схвачено.
— Не могу не похвастаться: бабушкина подружка пускала меня в святую святых — костюмерную. Поэтому к утренникам и праздникам я выбирала себе самые красивые наряды. Для маленькой девочки это же просто мечта! — говорит собеседница НГС.
Закрыли кассу и остановили время
На первом этаже ДК гостей встречает широкая лестница с массивными ступенями и перилами. Недалеко от нее одиноко стоит бильярдный стол, накрытый простыней.
Слева от входа на стене висят гранитные рама и табличка с надписью «Кассы». Теперь это лишь инсталляция: кассы тут больше не работают. В ДК нет билетеров, а вместо специальных окошек — стена, в которую можно стучать, как в дверь. Глухо.
Соседняя стена тоже кроет в себе тайну: внутри нее спрятана капсула времени. На специальной дверце снаружи выгравирована надпись: «Обращение к трудящимся Октябрьского района от участников районного торжественного собрания, посвященного 50-летию советской власти. Вскрыть в 2017 году».
Капсула была вскрыта в срок, отмечает Наталья. Но какое именно послание в ней хранится, она не уточнила — неприлично разглашать чужие письма.
На втором этаже Дома культуры расположены танцевальный класс, различные художественные мастерские и актовый зал.
Актовый зал, отмечает Наталья, сейчас используют по прямому назначению: в нем проводят концерты творческих коллективов, встречи ветеранов, и изредка собираются нынешние работники завода, чтобы отметить Новый год или 8 марта.
Здесь классический интерьер со светло-зелеными стенами, белыми потолками, лепниной, большими окнами и массивными люстрами. Нет никаких «кричащих» элементов.
«Столько воспоминаний, я даже отсидел»
В начале 2000-х в этом зале все было по-другому. В разное время помещение со сценой занимали ночные клубы «Юла» и «Рай», интерьер был дерзким и соответствовал типичной клубной моде: самая броская его деталь, о которой по сей день вспоминает Наталья Беркетова, — стены черного цвета, «как в замке графа Дракулы».
Как объясняет Наталья, «Электросигнал» сдавал зал в аренду клубам вынужденно, чтобы в кризисные времена заработать денег на содержание здания.
— Выживали, как могли, — комментирует она.
Начальник отдела аренды и сама бывала в одном из этих клубов, но, признается, всего лишь один раз: натанцевалась вдоволь и ушла. А кто-то и сейчас вернулся бы лет этак на 20 лет назад, чтобы пойти в клуб, в ДК. Бывший арт-директор «Юлы» Алексей Шипелкин рассказал NGS.RU, что по меркам того времени дизайн заведения считался одним из самых современных и привлекал молодежь.
— Черная комната… Там была светящаяся голова Хеопса и под потолком висела акула, которая двигалась. Были использованы светящиеся краски. Это было удивительно и реально нравилось многим. Заведение пользовалось популярностью среди молодежи, одновременно там собиралось до нескольких тысяч человек, — говорит он.
И, тем не менее, у такого интерьера был недочет: в зале поставили ионизаторы, которые делали воздух более свежим, но из-за их работы металлические конструкции помещения покрывались чем-то вроде мха. В итоге от этого оборудования «Юле» пришлось отказаться.
И, да, клуб в Доме культуры не обошли стороной криминальные истории, добавляет Шипелкин.
— Буквально несколько лет назад встречаю человека и понимаю, что у него лицо знакомое. Он меня тоже узнал и говорит: «Алексей, привет! Я так рад тебя видеть. «Юла», столько воспоминаний. Я даже отсидел». И с благодарностью ведь вспоминает те времена, несмотря на то, что отсидел. Прекрасно, что он по-прежнему позитивен, — с улыбкой поделился бывший арт-директор.
Он также упомянул, что не видит ничего плохого в том, чтобы клубы работали именно в ДК: по его мнению, клубное движение имеет непосредственное отношение к развитию человека «в направлениях, связанных с культурой».
— По-моему, хорошо, что мы дали ДК «вторую жизнь», и он заиграл новыми красками, — считает Алексей Шипелкин.
Краевед Константин Голодяев согласен с тем, что наличие в ДК и прочих «очагах культуры» ресторанов или ночных клубов — это вполне нормально.
— Если, конечно, они не превалируют над деятельностью учреждения культуры и вносят заметный вклад в содержание архитектурного памятника, — подчеркнул при этом краевед.
Столовая превратилась в рестораны
Судя по фото из памятных альбомов, которые показала начальница отдела аренды, при СССР в Доме культуры были медицинский кабинет и столовая. Поэтому посетители, как на курорте, могли и подлечиться, и развлечься, и пообедать.
В 1990-х столовские площади занял китайский ресторан «Дворец дракона», отмечает краевед Константин Голодяев. Сейчас он уже не работает в здании, и на смену ему пришло другое заведение — «Бон Суар».
Ресторан состоит из нескольких банкетных залов, оформленных в разных стилях. Наиболее запоминающаяся из комнат — с полом, состоящим из стеклянных блоков и похожим на аквариум. Во всем заведении сделан ремонт, а столы, стулья и музыкальная аппаратура — на своих местах в ожидании гостей.
Из окон ДК открывается вид, полный контрастов. Первыми замечаешь жилые небоскребы, «разбросанные» по всему левому берегу. Домов, которые нередко называют человейниками, там настолько много, что оторваться от них весьма сложно, и от хаотичной застройки двоится в глазах.
Но через пару минут взгляд все же переключается на заводские здания и дымовую трубу — высокую, пеструю и слегка напоминающую маяк. Они расположены неподалеку, через дорогу от ДК.
«Потайной» спортивный зал
Зайдя на задний двор, можно увидеть, что многие окна здания-памятника заложены кирпичами. Здесь же есть отдельный действующий вход, через который можно попасть в огромный спортзал на втором этаже. На момент нашего визита там проходила тренировка по гимнастике у детей.
Ремонт в зале делали только косметический, поэтому там сохранилась поистине советская атмосфера. Высокие потолки, лесенки шведских стенок и бонусом — дополнительная комнатка с паркетным полом, в которой стоят несколько теннисных столов.
— Кстати, теннисные столы по сей день пользуются популярностью у работников завода. Как, собственно, и сам спортзал. Нередко сотрудники приходят сюда в обед, чтобы отдохнуть, размяться, позаниматься спортом, — отметила Наталья Беркетова.
Несмотря на то, что часть помещений сдают в аренду, ДК не приносит «Электросигналу» высокого дохода. Дом культуры на Зыряновской — скорее для души, и у многих сотрудников предприятия с ним связаны теплые воспоминания, уверяет Наталья.
В 2022 года ДК им. Попова выставляли на продажу — просили за здание 135 миллионов рублей. Как раз потому, что оно для завода — непрофильный актив.
В 2020 году НГС побывал внутри ещё одного примечательного здания с богатой историей: журналисты заглянули внутрь здания Облпотребсоюза на площади Ленина.