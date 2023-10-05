«Столько воспоминаний! Я даже отсидел». Что внутри красивого ДК в промзоне — в нулевые здесь гремели ночные клубы

Излишества или украшение

Здание Дома культуры им. Попова на улице Добролюбова, построенное по проекту Константина Леонова, — памятник архитектуры регионального значения. Специально для заводчан здание было возведено в советские годы. На момент публикации его собственниками числятся «Вымпелком» («Билайн») и новосибирский завод «Электросигнал», заверили нас на предприятии — в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах не оказалось.

— Здание было сдано в эксплуатацию в 1957 году. Оно создано в стиле советского классицизма с множеством элементов декора, или «архитектурных излишеств» (именно так их вскоре стали называть), которые теперь, безусловно, являются его украшением, — рассказал NGS.RU краевед, научный сотрудник музея города Новосибирска Константин Голодяев. — ДК дали имя Александра Попова, рядом с ним был установлен бюст радиоизобретателя, а к району приклеилось имя «Попуха».