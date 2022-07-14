На продажу за 135 миллионов выставлен дом культуры на Зыряновской - когда-то в нем располагался ночной клуб «Рай»

Здание ДК имени Попова в Новосибирске продают более чем за 135 млн рублей, объявление разместили на сайте N1.ru. Дом культуры принадлежит заводу «Электросигнал» и находится по адресу Зыряновская, 123. Раньше там, в частности, располагался ночной клуб «Рай», а после клуб Shine. Также среди известных заведений было кафе «Золотой дракон».