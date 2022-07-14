На продажу за 135 миллионов выставлен дом культуры на Зыряновской - когда-то в нем располагался ночной клуб «Рай»
На данный момент здание ДК принадлежит заводу «Электросигнал»
Здание ДК имени Попова в Новосибирске продают более чем за 135 млн рублей, объявление разместили на сайте N1.ru. Дом культуры принадлежит заводу «Электросигнал» и находится по адресу Зыряновская, 123. Раньше там, в частности, располагался ночной клуб «Рай», а после клуб Shine. Также среди известных заведений было кафе «Золотой дракон».
Как рассказала Наталья Беркетова, представитель завода и начальник отдела аренды, основным назначением здания являлось проведение мероприятий, как для работников завода, так и для приглашенных гостей.
— В настоящие время политикой руководства завода определены приоритеты создания на собственных площадях индустриального парка. Таким образом, здание ДК им. Попова на сегодняшний день является непрофильным активом, предназначение которого не соответствует основной деятельности предприятия, — сообщила НГС Наталья Беркетова.
В здании продолжают проводить разного рода мероприятия, при этом разные организации арендуют помещение для работы творческих и спортивных кружков. Кроме того, в здании расположены банкетный зал и офисные помещения на условиях аренды.
— Чтобы сохранить возможность дальнейшего использования здания для проведения культурных и массовых мероприятий принято решение о продаже, но дальнейшее назначение здания, конечно, определит новый собственник, — поделилась Наталья.
Также Наталья добавила, что здание признано объектом культурного наследия регионального значения, поэтому собственники должен соблюдать установленные законодательством охранные обязательства.
Ранее сообщалось, что новосибирский государственный театральный институт купил здание на Красном проспекте, 174/1, где находится Дом культуры «Энергия». Его оценили в 120,47 миллиона рублей.