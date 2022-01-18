«Там выступало много гастролеров»: ДК «Энергия» на Красном проспекте Новосибирска продали

Новосибирский государственный театральный институт купил здание на Красном проспекте, 174/1, где находится Дом культуры «Энергия». Его оценили в 120,47 миллиона рублей.
По данным сайта «Контур.Закупки», контракт заключили с акционерным обществом «Союз». НГТИ приобрел два помещения. Площадь одного из них составляет 3752,2 квадратных метра, второго — 4532. Они находятся на земельном участке, который предназначен для размещения театров, кинотеатров, цирков, концертных залов, музеев, галерей.
— Здание приобрели для укрепления материальной базы института, обеспечения выполнения всех норм, требуемых образовательными стандартами театрального образования. Там будет учебный театр, административная часть помещений. Мы будем подавать это здание на включение в лицензию, чтобы в нем могли проходить учебные занятия, — рассказал НГС ректор НГТИ Василий Кузин.
Сейчас занятия продолжаются в зданиях института на улицах Революции и Ядринцевской. Помещение на Ленина, 24 передали департаменту земельных и имущественных отношений, сейчас там располагается Первый театр.
Как рассказал НГС краевед Константин Голодяев, здание Дома культуры построили в 1953 году по проекту Валентина Добролюбова. До этого с 1930-х годов на месте находились конюшни
— За клубом располагалась хоккейная коробка заводской команды НЭВЗа «Энергия», которая в сезоне 1963–64 стала чемпионом РСФСР по второй группе. Сейчас на ее месте многоэтажка. Клуб Жданова (ДК «Энергия») многие годы был средоточием культурной жизни района, выступало много гастролеров, — добавил Константин Голодяев.
Продавец Дома культуры — АО «Союз» — зарегистрировано в 2003 году. Компания занимается арендой и управлением собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом. Учредителями выступают ЗАО «Эм Си Кей-Ипк», ЗАО «Промышленные инвестиции», ООО «Сд групп». Предшественником организации была холдинговая компания «Новосибирский электровакуумный завод-Союз» («НЭВЗ»), сообщает сервис «Контур.Фокус». В 2020 году выручка «Союза» составила 63 миллиона рублей, чистая прибыль — 201,5 миллиона рублей. Компания выступает учредителем Дома культуры «Энергия», спортивного клуба «Энергия», ЗАО «Березка» и «Санаторий Ревинталь Парк».
НГС направил запрос в «НЭВЗ-Союз», чтобы узнать, почему было принято решение о продаже здания.
В декабре в Новосибирске продали башню НТН на Маркса. Покупателем стала группа инвесторов во главе с Александром Гинтером. Он рассказал, что там будет.