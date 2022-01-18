«Там выступало много гастролеров»: ДК «Энергия» на Красном проспекте Новосибирска продали

Новосибирский государственный театральный институт купил здание на Красном проспекте, 174/1, где находится Дом культуры «Энергия». Его оценили в 120,47 миллиона рублей.



По данным сайта «Контур.Закупки», контракт заключили с акционерным обществом «Союз». НГТИ приобрел два помещения. Площадь одного из них составляет 3752,2 квадратных метра, второго — 4532. Они находятся на земельном участке, который предназначен для размещения театров, кинотеатров, цирков, концертных залов, музеев, галерей.



— Здание приобрели для укрепления материальной базы института, обеспечения выполнения всех норм, требуемых образовательными стандартами театрального образования. Там будет учебный театр, административная часть помещений. Мы будем подавать это здание на включение в лицензию, чтобы в нем могли проходить учебные занятия, — рассказал НГС ректор НГТИ Василий Кузин.

