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На территории загоревшегося завода в Новосибирске обрушился подъезд. Онлайн-трансляция с места ЧП

Сейчас пожарные тушат здание

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На месте работают пожарные

На месте работают пожарные

На горящем заводе «Электросигнал» обрушился подъезд

Сегодня, 22 сентября, в Новосибирске произошёл пожар на территории завода «Электросигнал». Сейчас на месте возгорания работают пожарные, а дымом заволокло соседние улицы. Как отмечают в МЧС, информации о пострадавших не поступало.

В этой онлайн-трансляции мы будем рассказывать подробности тушения этого сильного пожара.

Если у вас есть информация о причинах возгорания, а также фото и видео с места происшествия — присылайте их нам на номер +7 923 157-00-00 (все мессенджеры) или на почту news@ngs.ru.

Так выглядит пожар на заводе «Электросигнал» с левого берега. НГС ведёт прямую трансляцию с места событий.

На территории завода в здании рухнул подъезд. Пожар продолжают тушить несколько расчётов&nbsp;<br>

На территории завода в здании рухнул подъезд. Пожар продолжают тушить несколько расчётов 

Алёна Богинская

Бывший работник завода «Электросигнал» сообщает, что помимо заброшенного здания горит склад со стройматериалами, расположенный в 15-20 метрах от эпицентра пожара.

Ранее в МЧС сообщили, что на территории завода горит заброшенное здание.

А вот так выглядит пожар на территории завода издалека.

Дымом заволокло всю округу

Дымом заволокло всю округу

Алёна Богинская

Жители разных районов Новосибирска продолжают фиксировать происходящее на территории завода «Электросигнал».

Потушить пламя пока не удается

Потушить пламя пока не удается

Огонь тушат несколько пожарных расчетов

Огонь тушат несколько пожарных расчетов

Алёна Богинская

Публикуем ещё несколько кадров с места ЧП. Больше актуальной информации — в нашем инстаграме, где прямо сейчас идет прямой эфир.

Столб дыма уходит в небо и распространяется на другие улицы

Столб дыма уходит в небо и распространяется на другие улицы

Алёна Богинская

Читатели НГС продолжают присылать фото и видео пожара на территории завода.

По предварительным данным, полыхает заброшенное здание

По предварительным данным, полыхает заброшенное здание

Алёна Богинская

Корреспонденты НГС находятся на месте событий. Смотрите прямой эфир в нашем инстаграме.

Ксения Лысенко
Рядом с загоревшимся зданием расположена шиномонтажная

Рядом с загоревшимся зданием расположена шиномонтажная

— Шла домой с работы. Увидела, что к заводу едут пожарка и скорая. Разгорелось всерьез минут за 15. Брат отработал на заводе больше 15 лет. Скинула ему фото. Очень переживает. Говорит, что как полжизни сгорело, — написала нам в редакцию читательница НГС Светлана.

Она пояснила, что возгорание произошло в здании, расположенном рядом с главной проходной, которое стояло пустым.

— А вот рядом магазинчик встык по стене — за них страшно, — добавила она.

Недалеко от места возгорания расположен работающий магазин

Недалеко от места возгорания расположен работающий магазин

Ксения Лысенко

Как пояснил наш читатель, он побоялся подъезжать ближе, «вдруг что-нибудь рванёт»

Ксения Лысенко

«Уже вовсю горит», — сообщила нам читательница, наблюдавшая за пожаром с улицы Никитина

«Уже вовсю горит», — сообщила нам читательница, наблюдавшая за пожаром с улицы Никитина

Ксения Лысенко

Нам в редакцию присылают фото и видео с места происшествия.

К зданию также подъехала машина скорой помощи

К зданию также подъехала машина скорой помощи

Одна из работающих пожарных машин&nbsp;

Одна из работающих пожарных машин 

На месте и полиция

На месте и полиция

Клубы дыма на улице Добролюбова

Клубы дыма на улице Добролюбова

Ксения Лысенко

В здании обрушился подъезд

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, в ходе разведки пожарные обнаружили и вынесли из горящего здания два газовых и два кислородных баллона.

— Работа по ликвидации пожара продолжается. По оперативным данным, произошло обрушение одного из подъездов этого заброшенного здания, — добавили в МЧС.

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