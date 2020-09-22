На территории загоревшегося завода в Новосибирске обрушился подъезд. Онлайн-трансляция с места ЧП

Сегодня, 22 сентября, в Новосибирске произошёл пожар на территории завода «Электросигнал». Сейчас на месте возгорания работают пожарные, а дымом заволокло соседние улицы. Как отмечают в МЧС, информации о пострадавших не поступало.

В этой онлайн-трансляции мы будем рассказывать подробности тушения этого сильного пожара.

Если у вас есть информация о причинах возгорания, а также фото и видео с места происшествия — присылайте их нам на номер +7 923 157-00-00 (все мессенджеры) или на почту news@ngs.ru.