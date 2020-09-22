На территории загоревшегося завода в Новосибирске обрушился подъезд. Онлайн-трансляция с места ЧП

Так выглядит пожар на заводе «Электросигнал» с левого берега. НГС ведёт прямую трансляцию с места событий.
Бывший работник завода «Электросигнал» сообщает, что помимо заброшенного здания горит склад со стройматериалами, расположенный в 15-20 метрах от эпицентра пожара.
Ранее в МЧС сообщили, что на территории завода горит заброшенное здание.
А вот так выглядит пожар на территории завода издалека.
Жители разных районов Новосибирска продолжают фиксировать происходящее на территории завода «Электросигнал».
Публикуем ещё несколько кадров с места ЧП. Больше актуальной информации — в нашем инстаграме, где прямо сейчас идет прямой эфир.
Читатели НГС продолжают присылать фото и видео пожара на территории завода.
— Шла домой с работы. Увидела, что к заводу едут пожарка и скорая. Разгорелось всерьез минут за 15. Брат отработал на заводе больше 15 лет. Скинула ему фото. Очень переживает. Говорит, что как полжизни сгорело, — написала нам в редакцию читательница НГС Светлана.
Она пояснила, что возгорание произошло в здании, расположенном рядом с главной проходной, которое стояло пустым.
— А вот рядом магазинчик встык по стене — за них страшно, — добавила она.
Нам в редакцию присылают фото и видео с места происшествия.
В здании обрушился подъезд
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, в ходе разведки пожарные обнаружили и вынесли из горящего здания два газовых и два кислородных баллона.
— Работа по ликвидации пожара продолжается. По оперативным данным, произошло обрушение одного из подъездов этого заброшенного здания, — добавили в МЧС.