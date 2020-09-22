22 сентября вторник
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 5/10
usd 76.04
eur 90.01
Тема дняГорит здание на территории завода

Все новости

Все новости

В Новосибирске загорелся завод — улицы вокруг заволокло дымом

Сильное задымление заметили в районе Добролюбова

13 715
44Обсудить

Поделиться

Задымление видно даже со стороны левого берега

Задымление видно даже со стороны левого берега

В Октябрьском районе Новосибирска загорелся завод «Электросигнал»

Сегодня, 22 сентября, в Новосибирске заметили сильный дым от пожара. Как написали в редакцию НГС несколько читателей, пожар произошёл на территории завода «Электросигнал».

— На территории завода «Электросигнал» пожар, всё в дыму, вся улица Добролюбова как в тумане, дышать нечем, — сообщила читательница.

Если у вас есть кадры с места ЧП или важная информация, то присылайте нам в Инстаграм — наш аккаунт @ngs_news (вот ссылка). Мы ведем онлайн-трансляцию, в которой рассказываем, что прямо сейчас происходит на территории завода (там уже обрушился один подъезд).

Дымом заволокло улицы в районе Речного вокзала

Возгорание произошло на улице Добролюбова

Возгорание произошло на улице Добролюбова

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области пояснили, что возгорание действительно произошло на улице Добролюбова, в одном из помещений завода.

— Пожарные ликвидируют возгорание в чердачном помещении неэксплуатируемого 3-этажного заброшенного здания, которое подлежало под снос на территории предприятия. Предварительная площадь пожара — 200 кв. м. Огнеборцы продолжают работу по ликвидации открытого горения по повышенному рангу вызова. Информация о пострадавших не поступала, — отметили в МЧС.

Пожар хорошо виден из центра

Пожар хорошо виден из центра

На месте возгорания уже работают пожарные

На месте возгорания уже работают пожарные

В сентябре сильный пожар произошёл на складе, где хранились пластик и горючие материалы. Мы показывали в 9 кадрах, что осталось на месте выгоревшего склада.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

МЧСзаводпожарпожарныеулица Добролюбова«Электросигнал»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (44)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!