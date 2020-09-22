В Новосибирске загорелся завод — улицы вокруг заволокло дымом

Сегодня, 22 сентября, в Новосибирске заметили сильный дым от пожара. Как написали в редакцию НГС несколько читателей, пожар произошёл на территории завода «Электросигнал».

— На территории завода «Электросигнал» пожар, всё в дыму, вся улица Добролюбова как в тумане, дышать нечем, — сообщила читательница.

Если у вас есть кадры с места ЧП или важная информация, то присылайте нам в Инстаграм — наш аккаунт @ngs_news (вот ссылка). Мы ведем онлайн-трансляцию, в которой рассказываем, что прямо сейчас происходит на территории завода (там уже обрушился один подъезд).