В Новосибирске загорелся завод — улицы вокруг заволокло дымом

В Октябрьском районе Новосибирска загорелся завод «Электросигнал»
Сегодня, 22 сентября, в Новосибирске заметили сильный дым от пожара. Как написали в редакцию НГС несколько читателей, пожар произошёл на территории завода «Электросигнал».
— На территории завода «Электросигнал» пожар, всё в дыму, вся улица Добролюбова как в тумане, дышать нечем, — сообщила читательница.
Если у вас есть кадры с места ЧП или важная информация, то присылайте нам в Инстаграм — наш аккаунт @ngs_news (вот ссылка). Мы ведем онлайн-трансляцию, в которой рассказываем, что прямо сейчас происходит на территории завода (там уже обрушился один подъезд).
В пресс-службе МЧС по Новосибирской области пояснили, что возгорание действительно произошло на улице Добролюбова, в одном из помещений завода.
— Пожарные ликвидируют возгорание в чердачном помещении неэксплуатируемого 3-этажного заброшенного здания, которое подлежало под снос на территории предприятия. Предварительная площадь пожара — 200 кв. м. Огнеборцы продолжают работу по ликвидации открытого горения по повышенному рангу вызова. Информация о пострадавших не поступала, — отметили в МЧС.
В сентябре сильный пожар произошёл на складе, где хранились пластик и горючие материалы. Мы показывали в 9 кадрах, что осталось на месте выгоревшего склада.