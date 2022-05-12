Льготная и рыночная одновременно: объясняем, как работает расширенная ипотека с господдержкой

Неоднозначное нововведение коснулось лимитов кредитования. Раньше размер льготной ипотеки ограничивался 12 млн рублей для квартир в новостройках Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей — для остальных регионов. Если же покупатели хотели купить жилье подороже, остальные деньги они должны были найти самостоятельно и внести в качестве первого взноса.



Теперь же, согласно постановлению, взять такую ипотеку можно до 30 млн рублей в четырех столичных регионах и до 15 млн — в остальных. Хитрость состоит в том, что льготная ставка всё равно будет распространяться на прежние лимиты, а остальное придется возвращать банкам по рыночной ставке или по другим субсидированным программам.



— Подчеркну, что сумма льготного кредита остается на уровне 12 и 6 млн, но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой, — написал вице-премьер Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале. — То есть, если раньше в кредит можно было взять только 12 (6) млн, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то теперь возможности покупателей расширяются!

