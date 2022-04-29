«Приходит эра покупателя». Стоит ли по сегодняшним ценам приобретать недвижимость
Риелтор называет основные факторы, которые влияют на цену квадратных метров
Ситуация на рынке недвижимости сейчас весьма подвижная. Еще в марте эксперты говорили об ажиотаже на рынке. Сегодня же уже наметился спад спроса — эту тенденцию замечает риелтор Ксения Шамакова. В рубрике «Личное мнение» она отвечает, как в ближайшее время будут меняться цены на недвижимость: стоит ли замереть в ожидании снижения стоимости квадратных метров или, если вы надумали покупать/продавать, надо запрыгивать буквально в последний вагон.
Основные факторы, которые влияют на стоимость квадратного метра в 2022 году, — это геополитическая ситуация, инфляция, ставки по ипотеке, себестоимость строительства и спрос.
В марте мы наблюдали большую активность проведения сделок как на вторичном, так и на первичном рынках. Люди опасались остаться с деньгами на руках и стремились вложить их в недвижимость. Конечно же, после завершения локального всплеска спроса со стороны граждан, желающих защитить свои сбережения, начался его резкий спад.
Покупатели и до снижения курса рубля считали цены на жилье слишком высокими. Но до марта мы жили во времена рынка продавца, когда собственник устанавливал свои условия при продаже, теперь же наступает эра рынка покупателя. Что это значит?
Но вопрос с жильем всё равно надо решать, поэтому будет переоценка по всем типам недвижимости. Вторичный рынок — система гибкая, равновесную цену здесь будет определять покупатель.
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Что же касается рынка новостроек, то его должны поддержать изменения условий льготной ипотеки. Президент России предложил снизить ставку по льготной ипотеке и продлить программу господдержки на новострой до конца 2022 года (сейчас она действует до 1 июля). Глава правительства Михаил Мишустин поручил максимально быстро понизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9%. Но при всем этом цены на первичном рынке останутся на том же уровне, что и сейчас. Квадратный метр за последнее время уже и так прилично вырос, ажиотажа, какой был в последние два месяца, не ожидается.
То, что в скором времени цены пойдут вниз, — закономерный процесс в данной ситуации. Все-таки ранее во многом спрос на недвижимость поддерживала ипотека с низкой процентной ставкой. Сейчас мы видим, что ключевая ставка ЦБ стала снижаться с 20% до 17% и ожидается еще снижение. Но в любом случае такой выгодной, как была в 2020–2021 годах, в ближайшем будущем она не будет.
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