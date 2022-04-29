«Приходит эра покупателя». Стоит ли по сегодняшним ценам приобретать недвижимость

Ситуация на рынке недвижимости сейчас весьма подвижная. Еще в марте эксперты говорили об ажиотаже на рынке. Сегодня же уже наметился спад спроса — эту тенденцию замечает риелтор Ксения Шамакова. В рубрике «Личное мнение» она отвечает, как в ближайшее время будут меняться цены на недвижимость: стоит ли замереть в ожидании снижения стоимости квадратных метров или, если вы надумали покупать/продавать, надо запрыгивать буквально в последний вагон.



Основные факторы, которые влияют на стоимость квадратного метра в 2022 году, — это геополитическая ситуация, инфляция, ставки по ипотеке, себестоимость строительства и спрос.

