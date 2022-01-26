На продажу выставили половину 97-летнего особняка — он прячется в центре Новосибирска рядом с улицей Ленина

На улице Орджоникидзе в центре Новосибирска выставили на продажу половину старинного дома кирпичной кладки. За 44 квадратных метра в одноэтажном особняке и участок в 4 сотки просят 24 миллиона 890 тысяч рублей. Объявление о продаже появилось 18 января на сайте N1.



— Предлагаем к продаже уникальный объект! 1/2 дома (кирпич, 1923 г . постройки) в тихом центре Новосибирска, являющегося памятником архитектуры, скрытого от шума города среди многоэтажек мегаполиса, в 400 метрах ходьбы от станции метро «Площадь Ленина», — указывает продавец в объявлении. При этом в объявлении не уточняется, какая именно часть дома продается.

