На продажу выставили половину 97-летнего особняка — он прячется в центре Новосибирска рядом с улицей Ленина

На улице Орджоникидзе в центре Новосибирска выставили на продажу половину старинного дома кирпичной кладки. За 44 квадратных метра в одноэтажном особняке и участок в
— Предлагаем к продаже уникальный объект!
Однако в этом описании допущено несколько ошибок. Как пояснил краевед и сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев, дом был построен несколько позже — в 1925 году.
Также не удалось обнаружить сведений о том, что постройка на Орджоникидзе признана памятником архитектуры.
— Информации по объекту совсем немного. Хотя этот домик на бывшей улице Семипалатинской выглядит как дореволюционный, датируется он 1925 годом и был, скорее всего, частным. Более известен он как «дом Спириной». Здесь с
В настоящее время, по данным 2ГИС, в особняке нет ни одной коммерческой организации. Процент износа дома, по БТИ, составляет 60%.
В ЕГРН действительно есть сведения о том, что 43,4
В МФЦ «Елка Недвижимость», занимающемся продажей части старинного дома, давать какие-либо комментарии об объекте отказались.
Стоимость недвижимости в границах улиц Орджоникидзе, Советской и Ленина, где стоит дом, начинается от
Недавно мы рассказывали о том, как за зданием новосибирской мэрии вырос жилой квартал, квартиры в домах которого раскупили артисты НОВАТа, работники администрации и другие влиятельные персоны.