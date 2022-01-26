26 января среда
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 4/10
usd 78.64
eur 88.93
Тема дняФитоняшку осудили за хищение драгоценностей
Все новости
Все новости

На продажу выставили половину 97-летнего особняка — он прячется в центре Новосибирска рядом с улицей Ленина

За часть кирпичного одноэтажного дома просят почти 25 миллионов

716
4Обсудить

Поделиться

Кирпичный дом располагается за «Универсамом» на Ленина

Кирпичный дом располагается за «Универсамом» на Ленина

Поделиться

На улице Орджоникидзе в центре Новосибирска выставили на продажу половину старинного дома кирпичной кладки. За 44 квадратных метра в одноэтажном особняке и участок в 4 сотки просят 24 миллиона 890 тысяч рублей. Объявление о продаже появилось 18 января на сайте N1.

— Предлагаем к продаже уникальный объект! 1/2 дома (кирпич, 1923 г. постройки) в тихом центре Новосибирска, являющегося памятником архитектуры, скрытого от шума города среди многоэтажек мегаполиса, в 400 метрах ходьбы от станции метро «Площадь Ленина», — указывает продавец в объявлении. При этом в объявлении не уточняется, какая именно часть дома продается.

Однако в этом описании допущено несколько ошибок. Как пояснил краевед и сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев, дом был построен несколько позже — в 1925 году.

Также не удалось обнаружить сведений о том, что постройка на Орджоникидзе признана памятником архитектуры.

У дома есть кирпичный забор, а также шлагбаум на въезде

У дома есть кирпичный забор, а также шлагбаум на въезде

Поделиться

Стену, выходящую на улицу Урицкого, покрасили

Стену, выходящую на улицу Урицкого, покрасили

Поделиться

Другую стену и часть забора раскрасили граффити

Другую стену и часть забора раскрасили граффити

Поделиться

Часть дома, как пишет продавец, оформлена на одного взрослого собственника

Часть дома, как пишет продавец, оформлена на одного взрослого собственника

Поделиться

К части дома прилагается небольшой участок. А вот фотографий изнутри дома продавец в объявлении не оставил

К части дома прилагается небольшой участок. А вот фотографий изнутри дома продавец в объявлении не оставил

Поделиться

— Информации по объекту совсем немного. Хотя этот домик на бывшей улице Семипалатинской выглядит как дореволюционный, датируется он 1925 годом и был, скорее всего, частным. Более известен он как «дом Спириной». Здесь с 1990-х размещалось Сибирское Рериховское общество, созданное поэтессой Наталией Спириной. Во второй половине дома находилось Бюро товарной экспертизы центра стандартизации, — отметил краевед.

В настоящее время, по данным 2ГИС, в особняке нет ни одной коммерческой организации. Процент износа дома, по БТИ, составляет 60%.

В ЕГРН действительно есть сведения о том, что 43,4 кв. м в доме по Орджоникидзе, 11 зарегистрированы как жилое помещение. Узнать, кто им владеет, не удалось — в выписках Росреестра на эту недвижимость отсутствуют сведения как о собственниках помещения, так и о собственниках участка, на котором стоит дом.

В МФЦ «Елка Недвижимость», занимающемся продажей части старинного дома, давать какие-либо комментарии об объекте отказались.

Стоимость недвижимости в границах улиц Орджоникидзе, Советской и Ленина, где стоит дом, начинается от 3 миллионов рублей за однокомнатную квартиру. Для сравнения: за 3,1 миллиона рублей можно приобрести 22-метровую квартиру в другом старинном доме — деревянном особняке 1927 года постройки на Урицкого, 23. Немного дешевле обойдется однушка (36 квадратов) в только строящемся многоэтажном доме на Урицкого, 19, дата сдачи — 3-й квартал 2023 года. Примерно в 20 миллионов рублей оцениваются трех- и четырехкомнатные квартиры (120–140 квадратов) в доме на Орджоникидзе, 23, известном также как «болгарский дом».

Недавно мы рассказывали о том, как за зданием новосибирской мэрии вырос жилой квартал, квартиры в домах которого раскупили артисты НОВАТа, работники администрации и другие влиятельные персоны.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

недвижимостьстаринный домпродается дом
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter