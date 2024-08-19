НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+21°

пасмурно, без осадков

ощущается как +19

5 м/c,

южн.

 745мм 61%
Подробнее
4 Пробки
USD 88,91
EUR 97,84

Бизнесмены засветились на одном фото с ОПГ

Студентам не хватает жилья
Бизнесмены на фото с ОПГ
Что не забыть перед 1 сентября
Прошла через ад ради семьи
Жизнь как в кино
Возрождают древнерусский спорт
Мы в Telegram
Подсмотрено в родительских чатах
Политика В Новосибирске выбрали нового директора по рекламе — им стал бывший следователь

В Новосибирске выбрали нового директора по рекламе — им стал бывший следователь

Андрей Павловский родился в Кемеровской области

2 749
43 комментария
Прошлый директор покинул пост в этом году

В Новосибирске на должность директора МКУ «Городской центр наружной рекламы» назначили бывшего следователя и прокурора. Об этом сообщили сегодня в пресс-центре мэрии.

Должность директора МКУ по рекламе занял Андрей Павловский. Он родился в 1979 в городе Юрга Кемеровской области. В 2003 году Павловский окончил Военный институт ракетных войск стратегического назначения в городе Серпухове, в 2008 — Томский государственный университет по специальности «юрист».

— Проходил службу в Вооруженных силах, работал в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте, в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

По данным сервиса Rusprofile, МКУ «Городской центр наружной рекламы» образовано в 2002 году, сведений о финансах не указано. Ранее должность директора занимал Дмитрий Николаев, но в 2024 году ушел, а его место досталось и.о. Олесе Сарновой.

Недавно власти Новосибирска официально создали новое МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений», которое заменит «Метро МиР». Его возглавил бывший заместитель начальника «Сибуправтодора».

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
МКУ Назначение Директор
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY8
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
43
Рожденная в Новосибирске
19 августа 2024, 12:19
Не за горами время, когда начнут назначать в медицинскую сферу (и им подобную) следователей. Ну куда же без них.......
Серж горелый
19 августа 2024, 12:26
Зам мэра прокурор, кто-там еще бывший прокурор, тут следователь, а с каких пор они так всесторонне развиты стали? У нас теперь вообще специалистом в сфере деятельности быть не надо?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Почему в Турции стало много ДТП с россиянами? Журналист — о движении на дорогах в этой стране
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Чистое море и пустой пляж. Туристка — об отдыхе с палатками под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Мнение
Как Артемий Татьяныч поссорился с Екатериной Михайловной
Лебедев Денис
Мнение
«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков
Наталья Тихомирова
жительница Кургана
Мнение
«Проще закопать деньги на поле чудес». Журналист — о том, почему китайцы не придут в Россию с заводами
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Рекомендуем
Знакомства

Bodya,25

Katerina,40

Елена,47

Ал,43

Сергей ,36

Ice21,30

Начать знакомиться
Объявления

Наушники AirPods Pro 2

2 000 ₽

Эвакуации авто

3 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление