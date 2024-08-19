В Новосибирске выбрали нового директора по рекламе — им стал бывший следователь

В Новосибирске на должность директора МКУ «Городской центр наружной рекламы» назначили бывшего следователя и прокурора. Об этом сообщили сегодня в пресс-центре мэрии.
Должность директора МКУ по рекламе занял Андрей Павловский. Он родился в 1979 в городе Юрга Кемеровской области. В 2003 году Павловский окончил Военный институт ракетных войск стратегического назначения в городе Серпухове, в 2008 — Томский государственный университет по специальности «юрист».
— Проходил службу в Вооруженных силах, работал в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте, в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
По данным сервиса Rusprofile, МКУ «Городской центр наружной рекламы» образовано в 2002 году, сведений о финансах не указано. Ранее должность директора занимал Дмитрий Николаев, но в 2024 году ушел, а его место досталось и.о. Олесе Сарновой.
Недавно власти Новосибирска официально создали новое МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений», которое заменит «Метро МиР». Его возглавил бывший заместитель начальника «Сибуправтодора».
Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.