В Новосибирске выбрали нового директора по рекламе — им стал бывший следователь

Прошлый директор покинул пост в этом году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске на должность директора МКУ «Городской центр наружной рекламы» назначили бывшего следователя и прокурора. Об этом сообщили сегодня в пресс-центре мэрии.



Должность директора МКУ по рекламе занял Андрей Павловский. Он родился в 1979 в городе Юрга Кемеровской области. В 2003 году Павловский окончил Военный институт ракетных войск стратегического назначения в городе Серпухове, в 2008 — Томский государственный университет по специальности «юрист».

— Проходил службу в Вооруженных силах, работал в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте, в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

По данным сервиса Rusprofile, МКУ «Городской центр наружной рекламы» образовано в 2002 году, сведений о финансах не указано. Ранее должность директора занимал Дмитрий Николаев, но в 2024 году ушел, а его место досталось и.о. Олесе Сарновой.

Недавно власти Новосибирска официально создали новое МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений», которое заменит «Метро МиР». Его возглавил бывший заместитель начальника «Сибуправтодора».

