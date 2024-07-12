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Политика Глава Октябрьского района в Новосибирске покидает пост — он проработал в мэрии 12 лет

Глава Октябрьского района в Новосибирске покидает пост — он проработал в мэрии 12 лет

Александра Колмакова уволили 12 июля

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1 комментарий
За время работы в мэрии Колмаков занимал разные должности, в том числе был заместителем начальника строительства Дзержинского района

Глава Октябрьского района Новосибирска Александр Колмаков покидает пост по-собственному желанию. Информацию об этом НГС подтвердил начальник департамента информационной политики мэрии Михаил Столяров.

Александра Колмакова уволили с поста главы Октябрьского района 12 июля, распоряжение об этом подписал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Александр Колмаков руководил районом с января 20 января 2021 года, до этого он занимал должность начальника отдела в департаменте строительства и архитектуры мэрии. Он родился в 1984 году, в 2006 окончил Сибстрин по специальности «экономика и управление на предприятии в строительстве».

С 2007 года чиновник работал заместителем начальника отдела архитектуры и строительства администрации Дзержинского района, в 2010 занял должность начальника отдела энергетики, жилищного и коммунального хозяйства. В 2012 году перешел в должность начальника отдела жилищного строительства и инженерного обеспечения департамента строительства. С 2015 по 2020 годы Колмаков работал заместителем начальника управления строительства и инженерного обеспечения — начальником отдела департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.

В мае пост главы Центрального округа покинул Сергей Канунников, чиновник ушел на пенсию. Замену ему нашли спустя пару месяцев, 10 июля на должность главы мэр назначил Владимира Захарова — бывшего вице-мэра Бердска.

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Глава района Октябрьский район Увольнение Мэрия Новосибирска
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Комментарии
1
Гость
12 июля 2024, 13:13
Теперь дорога в бизнес заказана. Связи то есть )))
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