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Политика Спецоперация на Украине подробности «В ту же минуту последует приказ прекратить огонь»: Путин перечислил условия для начала переговоров с Украиной

«В ту же минуту последует приказ прекратить огонь»: Путин перечислил условия для начала переговоров с Украиной

Среди них вывод войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

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По словам Владимира Путина, речь идет не о заморозке конфликта, а о полном его прекращении

Владимир Путин 14 июня провел встречу с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Он сделал ряд заявлений, касающихся международных отношений, затронув тему конфликта с Украиной. Российский президент назвал условия решения конфликта и начала мирных переговоров — Россия готова их начать, если украинские войска будут выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

— Причем, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину, — сказал Владимир Путин. — Как только Киев заявит о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны, незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры.

Он пообещал при этом гарантировать беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений.

— Мы, конечно же, хотели бы рассчитывать, что такое решение и о выводе войск, и о внеблоковом статусе, и о начале диалога с Россией, от которого зависит будущее существование Украины, в Киеве будут принимать самостоятельно, исходя из сложившихся реалий и руководствуясь подлинными национальными интересами украинского народа, а не по западной указке, — сказал Путин.

По словам российского президента, речь идет не о заморозке конфликта, а о полном его прекращении.

Процесс переговоров России и Украины был прекращен еще в 2022 году. Кремль говорил, что возобновить их будет возможно, если Киев проявит готовность обсуждать требования Москвы. В апреле 2024 года глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что РФ готова к переговорам с Украиной, но не будет делать каких-либо пауз в боевых действиях, как это было во время переговоров в Стамбуле.

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Владимир Путин СВО Россия и Украина Переговоры с Украиной
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