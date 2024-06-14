«В ту же минуту последует приказ прекратить огонь»: Путин перечислил условия для начала переговоров с Украиной

По словам Владимира Путина, речь идет не о заморозке конфликта, а о полном его прекращении Источник: news_kremlin / t.me











Владимир Путин 14 июня провел встречу с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Он сделал ряд заявлений, касающихся международных отношений, затронув тему конфликта с Украиной. Российский президент назвал условия решения конфликта и начала мирных переговоров — Россия готова их начать, если украинские войска будут выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.



— Причем, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину, — сказал Владимир Путин. — Как только Киев заявит о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны, незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры.

Он пообещал при этом гарантировать беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений.

— Мы, конечно же, хотели бы рассчитывать, что такое решение и о выводе войск, и о внеблоковом статусе, и о начале диалога с Россией, от которого зависит будущее существование Украины, в Киеве будут принимать самостоятельно, исходя из сложившихся реалий и руководствуясь подлинными национальными интересами украинского народа, а не по западной указке, — сказал Путин.



По словам российского президента, речь идет не о заморозке конфликта, а о полном его прекращении.