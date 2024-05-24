ФОМ опубликовал рейтинг одобрения Путина среди россиян

Подавляющее большинство россиян одобряют деятельность Владимира Путина. Речь идет о 82% опрошенных, сообщили в фонде «Общественное мнение». Также, согласно данным сайта ФОМ, о своем доверии президенту заявили 80% участников опроса.
В свою очередь результаты опросов за период с 13 по 19 мая предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения.
— Показатель одобрения деятельности президента составил 78,7%. Кроме того, положительный ответ на прямой вопрос о доверии президенту дали 81,1% респондентов, — заявили во ВЦИОМ.