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Политика Выборы президента — 2024

Теперь официально: ЦИК объявила президента России по итогу выборов

Владимир Путин получил 87,28% голосов

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Предварительные данные были известны уже на следующий день после голосования

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК озвучила официальные итоги голосования на выборах президента. ЦИК официально объявила Владимира Путина президентом России. На выборах он получил 87,28% голосов.

Второе место занял кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 4,31%, третье место у кандидата от "Новых людей" Владислава Даванкова — 3,85%. Наименее популярным кандидатам стал представитель ЛДПР Леонид Слуцкий, у него 3,2% голосов.

Для Владимира Путина, который в этот раз зарегистрировался на выборы самовыдвиженцем, это будет пятый президентский срок. Он избирался президентом в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. Право выдвинуть свою кандидатуру вновь он получил после принятия поправок в Конституцию РФ в 2020 году.

Теперь избранный президент должен будет пройти процедуру инаугурации. Ранее источник РИА Новости в Кремле говорил, что ее назначат на 7 мая.

ПО ТЕМЕ
Леонид Слуцкий Николай Харитонов Президент России Владимир Путин Владислав Даванков Выборы президента - 2024 ЦИК РФ
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