Теперь официально: ЦИК объявила президента России по итогу выборов

Второе место занял кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 4,31%, третье место у кандидата от "Новых людей" Владислава Даванкова — 3,85%. Наименее популярным кандидатам стал представитель ЛДПР Леонид Слуцкий, у него 3,2% голосов.

Для Владимира Путина, который в этот раз зарегистрировался на выборы самовыдвиженцем, это будет пятый президентский срок. Он избирался президентом в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. Право выдвинуть свою кандидатуру вновь он получил после принятия поправок в Конституцию РФ в 2020 году.

