«Могу спокойно идти дальше»: вице-мэр Новосибирска Артём Скатов подал заявление об увольнении

Артем Скатов ищет новую работу с зарплатой от полумиллиона рублей в месяц Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











18 марта заместитель мэра Новосибирска Артём Скатов подал заявление на отпуск с последующим увольнением. Причины такого решения он объяснил НГС.



— Такое решение я принял, когда Анатолий Локоть покидал свой пост. Однако он меня просил помочь с выборами президента, а также с организацией голосования по комфортной среде, которое стартовало с 15 марта. Теперь, когда эти задачи завершены, я могу спокойно идти дальше. Вообще считаю правильным и естественным, когда с мэром уходит его политический заместитель. Желаю будущему главе города и его команде успехов! — сказала НГС Скатов.



Новое место работы вице-мэр начал подыскивать еще в феврале. Желаемую зарплату он обозначил в полмиллиона рублей в месяц.



Артем Скатов работал в должности заместителя мэра города Новосибирска с 28 октября 2016 года. В декабре 2022 года Октябрьский районный суд временно отстранял вице-мэра от занимаемой должности на период проведения расследования. Но в апреле 2023 года Дзержинский районный суд восстановил его. Уголовное дело о клевете возбудили после заявления депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Речь идет о посте в одном из телеграм-каналов, где упоминался депутат. По версии следствия, именно вице-мэр отправил информацию администратору канала. Изначально Артем Скатов проходил по делу свидетелем, затем его статус изменился, и он стал подозреваемым. В июле чиновнику вынесли приговор.



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