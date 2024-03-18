Реклама
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 4/10
usd 91.87
eur 99.97
СрочноРекордная явка в Новосибирской области
Все новости
Все новости
Выборы президента — 2024

Явка почти 100%: какие районы Новосибирска и области голосовали активнее всего — цифры облизбиркома

В целом по региону явка составила 63,19%

468

В лидерах по явке Сузунский и Маслянинский районы

Поделиться

Новосибирский облизбирком подвел сегодня, 18 марта, предварительные итоги голосования за президента России и назвал районы с самой высокой явкой. В целом по региону она составила 63,19%.

— В лидерах по области по явке Сузунский район — 93,32%, Маслянинский — 89,21%, Кочковский — 87,31%, — поделилась цифрами глава Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

В городе лидером стал Центральный район с явкой в 58,79%, следом идет Железнодорожный с 58,72%, в Советском районе проголосовали 58,3% избирателей.

Напомним, по результатах трехдневного голосования в Новосибирской области действующий президент России Владимир Путин получил 83,88% голосов, Владислав Даванков — 6,40%, Леонид Слуцкий — 3,06%, Николай Харитонов — 4,60%.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ВыборыВыборы в НовосибирскеВыборы президентаВыборы в Новосибирской области
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter