Явка почти 100%: какие районы Новосибирска и области голосовали активнее всего — цифры облизбиркома

Новосибирский облизбирком подвел сегодня, 18 марта, предварительные итоги голосования за президента России и назвал районы с самой высокой явкой. В целом по региону она составила 63,19%.
— В лидерах по области по явке Сузунский район — 93,32%, Маслянинский — 89,21%, Кочковский — 87,31%, — поделилась цифрами глава Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.
В городе лидером стал Центральный район с явкой в 58,79%, следом идет Железнодорожный с 58,72%, в Советском районе проголосовали 58,3% избирателей.
Напомним, по результатах трехдневного голосования в Новосибирской области действующий президент России Владимир Путин получил 83,88% голосов, Владислав Даванков — 6,40%, Леонид Слуцкий — 3,06%, Николай Харитонов — 4,60%.