В России началось голосование на выборах президента РФ

В России началось голосование за президента РФ. Традиционно первыми открылись участки на Чукотке и Камчатке. На данный момент к голосованию присоединились все регионы, кроме Калининграда — там участки откроются чуть меньше чем через час.

Впервые президентские выборы пройдут на протяжении трех дней — с 15 по 17 марта, избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 часов вечера. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в четверг днем заявила, что досрочно на выборах президента РФ проголосовали уже более 2,3 млн человек. В дистанционном электронном голосовании будут участвовать 29 регионов (28 — на федеральной платформе и Москва — на своей), пишет ТАСС. Всего заявки на участие в федеральном ДЭГ с 29 января по 11 марта подали более 4,7 млн человек.

