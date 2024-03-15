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Политика Выборы президента — 2024 подробности

В России началось голосование на выборах президента РФ

Выборы в этом году продлятся три дня — с 15 по 17 марта

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В этом году голосование будет проходить три дня

В России началось голосование за президента РФ. Традиционно первыми открылись участки на Чукотке и Камчатке. На данный момент к голосованию присоединились все регионы, кроме Калининграда — там участки откроются чуть меньше чем через час.

Впервые президентские выборы пройдут на протяжении трех дней — с 15 по 17 марта, избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 часов вечера. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в четверг днем заявила, что досрочно на выборах президента РФ проголосовали уже более 2,3 млн человек. В дистанционном электронном голосовании будут участвовать 29 регионов (28 — на федеральной платформе и Москва — на своей), пишет ТАСС. Всего заявки на участие в федеральном ДЭГ с 29 января по 11 марта подали более 4,7 млн человек.

На пост президента РФ претендуют Леонид Слуцкий (от ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец).

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