«Сходите на стендап»: как депутаты обсуждали выборы мэра Новосибирска — от обвинений в лицемерии к новым кандидатам

Игорь Украинцев возмутился кандидатурой Антона Тыртышного, заявив, что его присутствие в комиссии — лицемерие.

— У нас фракция КПРФ достаточно ярко и активно протестовала и протестует против новой модели, которая применена по выборам мэра, и выступает за прямые выборы. И мы с ними достаточно активно эту идею отстаивали. И, как я понимаю, их мнение не поменялось. А вам не кажется, что ваше присутствие в этой комиссии — это лицемерие и предание своих же убеждений? — спросил Украинцев.

Антон Тыртышный объяснил, что Заксобрание обязало депутатов изменить схему выборов, поэтому приходится действовать по закону.