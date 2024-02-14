«Сходите на стендап»: как депутаты обсуждали выборы мэра Новосибирска — от обвинений в лицемерии к новым кандидатам

Депутаты горсовета сегодня, 14 февраля, утвердили проект решения по конкурсу на пост мэра города, который пройдет 4 апреля. В том, кто должен войти в состав конкурсной комиссии, мнения разошлись.
По проекту решения в комиссию войдут Дмитрий Асанцев, Игорь Атякшев, Антон Тыртышный и Николай Тямин. Независимый депутат Игорь Украинцев попросил разъяснить, почему были выбраны именно эти люди. Инициатор проекта решения Дмитрий Асанцев объяснил, что свою кандидатуру он добавил, так как является председателем Совета депутатов и руководителем фракции «Единая Россия».
— Николай Тямин является заместителем председателя Совета депутатов, который курирует комиссию по контролю за органами местного самоуправлению. Игорь Атякшев является председателем комиссии по местному самоуправлению. У нас выборы мэра самого крупного муниципального образования. По профилю председатель этой комиссии предложен мной в состав. Антон Тыртышный также является заместителем председателя Совета депутатов и руководителем фракции КПРФ. Вот моя мотивация, — объяснил Дмитрий Асанцев.
Игорь Украинцев возмутился кандидатурой Антона Тыртышного, заявив, что его присутствие в комиссии — лицемерие.
— У нас фракция КПРФ достаточно ярко и активно протестовала и протестует против новой модели, которая применена по выборам мэра, и выступает за прямые выборы. И мы с ними достаточно активно эту идею отстаивали. И, как я понимаю, их мнение не поменялось. А вам не кажется, что ваше присутствие в этой комиссии — это лицемерие и предание своих же убеждений? — спросил Украинцев.
Антон Тыртышный объяснил, что Заксобрание обязало депутатов изменить схему выборов, поэтому приходится действовать по закону.
— Наша партия действительно всегда выступала за прямые выборы мэра, и эта позиция никуда не исчезла. Поэтому я считаю, что выборы мэра города должны пройти открыто, а новый глава должен иметь максимальную легитимность. И мое мнение, что представитель второй самой крупной фракции должен быть в комиссии. Ровно, как и политическая оппозиция, — добавил глава фракции КПРФ.
В ответ на заявление Антона Тыртышного Украинцев напомнил, что последние 9 лет главой города и так был коммунист.
— Мы за последние 9 лет убедились, что коммунистов нельзя допускать до управления городом. И опять совершаем ту же ошибку. Опять мы в комиссию по выборам мэра выдвигаем одного из представителей фракции КПРФ, — заявил независимый депутат.
Украинцев предложил ввести в комиссию женщин или еще одного представителя «Единой России».
Посреди спора о коммунистах в комиссии выступила депутат Светлана Каверзина, которая сообщила о своем намерении принять участие в конкурсе.
— Мы живем в тех условиях, в которых мы живем. И чтобы понять, как работает та система, которую мы создали, я готова выдвинуть свою кандидатуру, чтобы посмотреть, где у нас слабые места. Я уверена, что некоторые кандидаты будут знать ответы на вопросы, а некоторым даже не покажут вопросы. Поэтому я заявляю, что буду выдвигаться в мэры, — объявила Светлана Каверзина.
Депутат Александр Бурмистров, в свою очередь, отметил, что в прошлом году мэром был коммунист, и 40 депутатов приняли его отчет по работе за 2023 год. Украинцев же сказал, что проголосовал в первый раз за принятие отчета, потому что отсутствие Анатолия Локтя на посту мэра привело к явным изменениям, и это был голос надежды.
В какой-то момент в дискуссию вмешался председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев.
— Давайте по существу вопроса. У нас КВН не отменен, можно приходить, сходите на стендап шоу. Здесь давайте по существу, — напомнил Дмитрий Асанцев.
В итоге депутаты приняли проект решения. «За» проголосовали 39 человек из 42 депутатов. Против не проголосовал никто.
Как мы писали ранее, всего в конкурсной комиссии будет 8 человек: 4 участников назначит Совет депутатов, еще 4 — губернатор Новосибирской области. Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра пройдет 4 апреля в 9:00 в большом зале мэрии. Участие в конкурсе не могут принимать граждане, признанные недееспособными, содержащиеся в местах лишения свободы, осужденные, имеющие гражданство иностранного государства, лица младше 21 года. Также не могут принимать участие те, кто замещал должность мэра и ушел в отставку по собственному желанию.