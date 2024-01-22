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Выборы президента — 2024

Избирательный штаб Путина отчитался о сборе подписей

Их в 10 раз больше, чем нужно

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Представить в ЦИК надо было 300 тысяч подписей

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Избирательный штаб Владимира Путина отчитался о проделанной работе: за месяц с 23 декабря по 22 января. Всё это время шел сбор подписей за кандидата. Поскольку Владимир Путин пошел на выборы как самовыдвиженец, ему нужно было представить 300 тысяч подписей. Кандидатам от партий достаточно 100 тысяч подписей.

— На сегодняшний день собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону, — сообщил журналистам сопредседатель штаба Владимир Машков.

Получается, штаб собрал три миллиона подписей. Как сообщила сопредседатель избирательного штаба Марьяна Лысенко, в ЦИК было представлено 315 тысяч подписей.

Путин объявил, что будет баллотироваться, 8 декабря. О своем решении действующий президент сказал Артему Жоге — герою ДНР. 16 декабря Путина официально поддержала инициативная группа избирателей, 18 декабря он зарегистрировался в ЦИК, а 23 декабря началась программа по сбору подписей. Сами выборы пройдут 17 марта 2024 года, а за месяц до них официально стартует предвыборная агитация в СМИ.

8 декабря ЦИК принял решение проводить трехдневное голосование: выборы продлятся с 15 по 17 марта. На подготовку к голосованию потратят 33,2 миллиарда бюджетных средств. По данным РБК, президентские выборы 2024 года станут самыми дорогими в истории современной России.

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