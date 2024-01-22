Избирательный штаб Путина отчитался о сборе подписей

Избирательный штаб Владимира Путина отчитался о проделанной работе: за месяц с 23 декабря по 22 января. Всё это время шел сбор подписей за кандидата. Поскольку Владимир Путин пошел на выборы как самовыдвиженец, ему нужно было представить 300 тысяч подписей. Кандидатам от партий достаточно 100 тысяч подписей.
— На сегодняшний день собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону, — сообщил журналистам сопредседатель штаба Владимир Машков.
Получается, штаб собрал три миллиона подписей. Как сообщила сопредседатель избирательного штаба Марьяна Лысенко, в ЦИК было представлено 315 тысяч подписей.