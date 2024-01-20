Зеленский сказал, что думает о мирных переговорах: новости СВО за 20 января

Андрей Ермак, глава офиса Зеленского, дал интервью испанской газете El Mundo. В нем он назвал украинское контрнаступление «довольно успешным» — с учетом имевшихся у страны возможностей. Он добавил, что Украина «по-прежнему возлагает большие надежды на помощь со стороны США и Европы».

— Ожидания должны соответствовать возможностям, — заявил Ермак.