На Украине запретили сериал «Слово пацана». Новости СВО за 9 декабря

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 9 декабря.
Запрет «Слова пацана»
Госкино Украины заявило, что показ в стране сериала «Слово пацана» нарушает закон. За его распространение на Украине положен штраф. Согласно украинскому закону «О кинематографии», показ запрещенных в стране фильмов и сериалов российского производства влечет за собой штраф в размере десяти минимальных зарплат за первый случай «такого распространения или демонстрации» и штраф в 50 минимальных зарплат за каждый последующий.
Ранее Минкультуры Украины уже требовало прекратить распространение и продвижение сериала в стране. Тем не менее украинцы активно обсуждают «Слово пацана» в соцсетях, судя по всему, сериал пользуется в стране популярностью.
Внешняя политика
В США продолжаются споры вокруг согласования нового пакета военной помощи Украине. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Джо Байден готов ради этого пойти на компромиссы.
The New York Times утверждает, что отсутствие определенности по поводу будущих объемов военной помощи со стороны США приводит к «хаосу» при планировании в ВСУ. До этого издание сообщало, что за последние месяцы количество оружия, которое поступает на Украину, существенно снизилось.
Ведутся споры и вокруг участия российских спортсменов в будущей Олимпиаде (МОК уже допустил их, хоть и со списком требований). Глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт пообещал, что комитет будет пристально следить за тем, чтобы спортсмены соблюдали условия нейтральности.
При этом World Athletics не стала снимать отстранение с российских легкоатлетов, они не будут представлены на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом заявил глава организации Себастьян Коу.
Внутренняя политика
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Центральный районный суд Омска арестовал белоруса Сергея Еремеева. Его обвиняют в подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. В суде Еремеев признался, что хотел парализовать движение на железной дороге, чтобы помешать движению военных грузов.
Брянское село Лемешовка попало под обстрел ВСУ. Повреждены одно производственное помещение, четыре дома и два автомобиля, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.