На Украине запретили сериал «Слово пацана». Новости СВО за 9 декабря

Запрет «Слова пацана»

Госкино Украины заявило, что показ в стране сериала «Слово пацана» нарушает закон. За его распространение на Украине положен штраф. Согласно украинскому закону «О кинематографии», показ запрещенных в стране фильмов и сериалов российского производства влечет за собой штраф в размере десяти минимальных зарплат за первый случай «такого распространения или демонстрации» и штраф в 50 минимальных зарплат за каждый последующий.