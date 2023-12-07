Выборы президента России пройдут 17 марта

Президентские выборы в России пройдут 17 марта 2024 года. Соответствующее решение принял Совет Федерации 7 декабря.



Как объяснил накануне сенатор Андрей Клишас, дата голосования выбрана в соответствии с требованиями закона о выборах президента. Он устанавливает, что днем голосования должно быть второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих президентских выборах, но если этот день выпадает на неделю, включающую нерабочий праздничный день, то выборы переносятся на следующее воскресенье.