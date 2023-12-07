Выборы президента России пройдут 17 марта

Президентские выборы в России пройдут 17 марта 2024 года. Соответствующее решение принял Совет Федерации 7 декабря.
Как объяснил накануне сенатор Андрей Клишас, дата голосования выбрана в соответствии с требованиями закона о выборах президента. Он устанавливает, что днем голосования должно быть второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих президентских выборах, но если этот день выпадает на неделю, включающую нерабочий праздничный день, то выборы переносятся на следующее воскресенье.
— Предыдущие выборы состоялись в марте. Второе воскресенье в 2024 году приходится на 10 марта, но на этой неделе имеется нерабочий праздничный день — 8 марта. Поэтому предстоящие выборы президента должны быть назначены на 17 марта 2024 года, — объяснил сенатор.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова ранее заявляла, что президентские выборы в России в 2024 году могут пройти в несколько дней. Поправки в закон, позволяющие проводить голосование в течение трех дней были приняты в 2020 году.
В ноябре Владимир Путин подписал поправки в закон о выборах президента РФ. Изменения касаются съемок на избирательных участках, стоимости агитационных материалов и ряда других положений. Помимо прочего, подписанный президентом документ скорректировал правила проведения выборов президента во время военного положения.
Закон допускает, что если в период, когда должно быть принято решение о назначении выборов президента, на всей территории России введено чрезвычайное или военное положение, то голосование откладывают до его отмены. Всероссийского чрезвычайного или военного положения на сегодняшний день в стране нет, так что оснований откладывать выборы у Совета Федерации не было.