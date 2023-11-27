Беспилотник упал на жилой дом в Туле, на границе Польши и Украины — блокада: новости СВО за 26 ноября

Атака беспилотников

Беспилотники массово атаковали Россию, есть пострадавшие. Утром в штабе Минобороны сообщили об 11 БПЛА над Брянской, Тульской и Калужской областями. Один из них врезался в жилой дом в Туле.

Московские аэропорты приостанавливали работу на несколько часов. Позднее средства ПВО и РЭБ подавили новые беспилотники над Брянской, Смоленской и Тульской областями (об этом сообщило Минобороны). Общее количество сбитых беспилотников достигло 24.