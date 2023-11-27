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Спецоперация на УкраинеОбзор

Беспилотник упал на жилой дом в Туле, на границе Польши и Украины — блокада: новости СВО за 26 ноября

Главное, что случилось за последние сутки

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БПЛА сбили над несколькими регионами страны

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 26 ноября.

Атака беспилотников

Беспилотники массово атаковали Россию, есть пострадавшие. Утром в штабе Минобороны сообщили об 11 БПЛА над Брянской, Тульской и Калужской областями. Один из них врезался в жилой дом в Туле.

Московские аэропорты приостанавливали работу на несколько часов. Позднее средства ПВО и РЭБ подавили новые беспилотники над Брянской, Смоленской и Тульской областями (об этом сообщило Минобороны). Общее количество сбитых беспилотников достигло 24.

Над Азовским морем средства ПВО уничтожили две украинские зенитные ракеты С-200. Наконец, вечером еще один беспилотник обезвредили в Тверской области — об этом сообщили власти Торжокского района.

Внешняя политика

Мэр Львова Андрей Садовой на польском языке обратился к Польше. Он призвал остановить блокаду КПП на границе с Украиной.

— Наши польские друзья должны вернуться к реальности. Есть ли у Польши смелость, политическая воля и гражданские инструменты, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины? Цена слишком высока, — написал Садовой.

Три КПП на границе 6 ноября блокировали польские дальнобойщики, 23 ноября они блокировали и четвертый. Польские перевозчики требуют отменить льготы, которые ЕС предоставил украинским перевозчикам, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. С бастующими ведут переговоры, но это пока не привело к результатам. Очереди на границе достигают нескольких километров в длину.

Дело против Meta*

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МВД России объявило в розыск пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна. Это связано с делом о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян, которое еще в марте 2022 года возбудил СК РФ. Тогда Стоуна обвинили в поддержке этих призывов.

* корпорация признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ

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