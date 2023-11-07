Кадыров показал, как бывшие вагнеровцы тренируются в «Ахмате»: новости СВО за 6 ноября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 6 ноября.
ЧВК «Вагнер» и «Ахмат»
Боевое слаживание проходят бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» в составе спецназа «Ахмат». Кадры подготовки опубликовал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
— Курсы тактической стрельбы, полевой медицины, подготовка снайперов, пулеметчиков, саперов, артиллеристов — это лишь часть обширной программы обучения, — написал он, добавив, что бывшие вагнеровцы «имеют прекрасный опыт и зарекомендовали себя как храбрые и исполнительные воины».
Атаки БПЛА
В Воронежской области военные обнаружили и обезвредили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
— Никто не пострадал, разрушений на земле нет. Ситуацию в Воронежской области держу под контролем, — написал Гусев в своем телеграм-канале.
Внешняя политика
Более 100 компаний Великобритании признались в нарушении санкций против России. А точнее, по состоянию на 17 мая 127 британских компаний добровольно сообщили об этом правительству. Об этом пишет Financial Times.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Для тех, кто сотрудничает со следствием, британские власти снижают штрафы. Собеседник издания подчеркнул, что власти не пытаются «неоправданно» наказывать компании за ошибки и принимают во внимание разные смягчающие факторы.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна не может рассчитывать только на поддержку США, так что активно инвестирует в собственное производство оружия.
— Что касается того, что может произойти в 2024 году [после выборов в США], то нам придется подождать и посмотреть. Но мы готовимся, потому что мы не можем позволить себе зависеть только от американской поддержки. Именно поэтому мы сейчас вкладываем огромные средства в собственное производство всех видов вооружений, наращиваем объемы производства и милитаризируем нашу экономику, — сказал Кулеба в интервью Die Welt.
При этом Кулеба подчеркнул, что европейская поддержка всё еще есть и ее часто недооценивают.