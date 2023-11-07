Кадыров показал, как бывшие вагнеровцы тренируются в «Ахмате»: новости СВО за 6 ноября

— Что касается того, что может произойти в 2024 году [после выборов в США], то нам придется подождать и посмотреть. Но мы готовимся, потому что мы не можем позволить себе зависеть только от американской поддержки. Именно поэтому мы сейчас вкладываем огромные средства в собственное производство всех видов вооружений, наращиваем объемы производства и милитаризируем нашу экономику, — сказал Кулеба в интервью Die Welt.

При этом Кулеба подчеркнул, что европейская поддержка всё еще есть и ее часто недооценивают.