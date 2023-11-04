Запад обсуждает мирные переговоры, а Зеленский сказал, что их «нет и не будет»: новости СВО за 4 ноября

При этом Владимир Зеленский заявил, что никто из лидеров США и Евросоюза не давит на него по поводу переговоров. Он говорит, что переговоров «нет и не будет».

— На сегодняшний день никто из лидеров ЕС, США не давит, чтобы мы сейчас сели с Россией разговаривать и что-то отдавали, — сказал он на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (она прибыла в Киев с визитом).