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Спецоперация на УкраинеОбзор

Над Крымом сбили две ракеты, а над Смоленском — пять беспилотников: новости СВО за 1 октября

Главные события последних суток

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Сегодня Крым снова подвергся атакам

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октябряо введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 1 октября.

Атаки

Ряд российских регионов подвергся атакам.

  • Минобороны: над Краснодарским краем и Белгородской областью сбили по одному беспилотнику, над Крымом сбили две украинские оперативно-тактические ракеты «Гром-2»;
  • губернатор Вячеслав Гладков: ВСУ обстреляли центральный рынок в Шебекино Белгородской области, три человека ранены;
  • губернатор Александр Богомаз: ВСУ обстреляли село Любечане в Брянской области, повреждены несколько домов.

Над Смоленском средства ПВО и РЭБ подавили сразу пять украинских беспилотников самолетного типа. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

— Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы, — сообщил губернатор в телеграм-канале.

Внешняя политика

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Конгресс США утвердил проект финансирования правительства страны, который не включает в себя средств на помощь Украине. Это проект на 45 дней (до 17 ноября), его уже подписал Джо Байден.

При этом американский президент выразил уверенность в том, что в итоге конгресс примет инициативу о предоставлении Украине дополнительной помощи. Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель посетил Киев. Там он принял участие в церемонии в память о погибших украинских военных вместе с Владимиром Зеленским и главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. После Боррель встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

— Мы обсудили непрерывную военную помощь Евросоюза [Украине], — написал Боррель.

Он подчеркнул, что Евросоюз продолжать финансово поддерживать Украину вне зависимости от того, что происходит в США.

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