Над Крымом сбили две ракеты, а над Смоленском — пять беспилотников: новости СВО за 1 октября

24 февраля
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги
Атаки
Ряд российских регионов подвергся атакам.
- Минобороны: над Краснодарским краем и Белгородской областью сбили по одному беспилотнику, над Крымом сбили две украинские оперативно-тактические ракеты «Гром-2»;
- губернатор Вячеслав Гладков: ВСУ обстреляли центральный рынок в Шебекино Белгородской области, три человека ранены;
- губернатор Александр Богомаз: ВСУ обстреляли село Любечане в Брянской области, повреждены несколько домов.
Над Смоленском средства ПВО и РЭБ подавили сразу пять украинских беспилотников самолетного типа. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
— Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы, — сообщил губернатор в телеграм-канале.
Внешняя политика
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Конгресс США утвердил проект финансирования правительства страны, который не включает в себя средств на помощь Украине. Это проект на
При этом американский президент выразил уверенность в том, что в итоге конгресс примет инициативу о предоставлении Украине дополнительной помощи. Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель посетил Киев. Там он принял участие в церемонии в память о погибших украинских военных вместе с Владимиром Зеленским и главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. После Боррель встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
— Мы обсудили непрерывную военную помощь Евросоюза [Украине], — написал Боррель.
Он подчеркнул, что Евросоюз продолжать финансово поддерживать Украину вне зависимости от того, что происходит в США.