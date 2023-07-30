Путин прокомментировал ситуацию на Украине, а Москву атаковали беспилотники: новости СВО за 30 июля

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Атака по Москве

Утром Москву атаковали украинские беспилотники. В здании «IQ-квартала», расположенного в Москва-Сити, произошел взрыв. В воздушной зоне Москвы и Подмосковья ненадолго запретили полеты, также на вылеты и прилеты закрывался аэропорт Внуково.

Пострадал один человек, погибших нет. По данным Минобороны, в атаке участвовали три беспилотника: один из них уничтожен в воздухе над Одинцовским районом Московской области, два других — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.