Лукашенко подтвердил, что Пригожин приехал в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прибыл в страну. По словам Лукашенко, гарантии безопасности Пригожину были предоставлены, как накануне обещал президент России Владимир Путин.
— Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (ЧВК Вагнера. — Прим. ред.) счет, — сказал Лукашенко.
Также Лукашенко отметил: министр обороны Белоруссии Виктор Хренин считает, что ЧВК «Вагнер» не помешала бы армии их страны. По словам президента, он предложил Хренину самому обсудить этот вопрос с бойцами.
Ранее Александр Лукашенко раскрыл детали переговоров с Пригожиным во время вооруженного конфликта на территории России. 24 июня государственные структуры РФ называли вагнеровцев вооруженными мятежниками. Пресечь действия ЧВК и арестовать Евгения Пригожина требовали Генпрокуратура и Национальный антитеррористический комитет. Президент в своем обращении к нации назвал действия руководства ЧВК предательством, а церковные иерархи призывали не допустить кровопролития. Вечером того же дня при посредничестве Лукашенко Пригожин развернул двигавшиеся на Москву колонны, а сам отправился в Белоруссию.
В ночь на 27 июня Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором, в частности, отметил, что те бойцы ЧВК «Вагнер», которые «остановились у последней черты», смогут продолжить службу в России. Сам Пригожин, объясняя события 24 июня, заявил, что одной из причин мятежа стал приказ Минобороны, обязующий добровольческие отряды (к ним относится и ЧВК) до
27 июня Минобороны сообщило о том, что тяжелую технику из ЧВК «Вагнер» готовят к передаче в подразделения ВС РФ. Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина прекратили.