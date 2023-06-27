Лукашенко подтвердил, что Пригожин приехал в Белоруссию

В ночь на 27 июня Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором, в частности, отметил, что те бойцы ЧВК «Вагнер», которые «остановились у последней черты», смогут продолжить службу в России. Сам Пригожин, объясняя события 24 июня, заявил, что одной из причин мятежа стал приказ Минобороны, обязующий добровольческие отряды (к ним относится и ЧВК) до 1 июля 2023 года подписать контракты с военным ведомством.



27 июня Минобороны сообщило о том, что тяжелую технику из ЧВК «Вагнер» готовят к передаче в подразделения ВС РФ. Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина прекратили.