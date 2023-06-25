Что произошло из-за попытки военного мятежа к этой минуте. Максимально коротко

В России произошла попытка военного мятежа. Максимально коротко рассказываем о событиях
Как всё было
Пригожин выступил с жесткими заявлениями в адрес военно-политического руководства страны и обвинениями в адрес Минобороны. Ведомство опровергло информацию о том, что якобы ударяло по ЧВК «Вагнер». Пригожина это не остановило.
Путину в течение часа доложили о ситуации. ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Видеообращения выпустили генерал Сергей Суровикин и генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Оба призвали бойцов «Вагнера» «остановиться», «одуматься», подчеркнули, что «нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время».
К 20 часам по Москве власти Липецкой области сообщили о том, что в регион зашла техника ЧВК «Вагнер». О том же сообщают наши коллеги, 161.RU, из Ростовской области. Противоречивые сообщения поступают из Воронежской области. В Москве ввели режим контртеррористической операции, в столице перекрывают дороги.
Владимир Путин также выступил со специальным обращением. Он пообещал, что «ответ будет жестким», а те, кто «встал на путь шантажа, понесут неминуемое наказание».
— Любые распри нужно отбросить в период спецоперации, сейчас решается судьба нашего народа, — заявил Путин.
Подробности
- обращение к штурмовикам ЧВК «Вагнер» от Минобороны;
- полное видео и текст обращения президента;
- как Ростов провел ночь на 24 июня — фото с военной техникой на улицах;
- что делать с деньгами: советы экономистов;
- заявление Министерства иностранных дел;
- что происходит в Москве, Петербурге, Ростове и других городах;
- что происходит в Воронежской области;
- кто такой Евгений Пригожин;
- что значит режим КТО.
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