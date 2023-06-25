freedom
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 1/10
usd 84.08
eur 91.49
Тема дняГруппа Artik & Asti выступила в Новосибирске
Все новости
Все новости
Мятеж Пригожина

Что произошло из-за попытки военного мятежа к этой минуте. Максимально коротко

Публикуем хронологию событий последних суток

949

Последние сутки вся страна следит за действиями Евгения Пригожина

Поделиться

В России произошла попытка военного мятежа. Максимально коротко рассказываем о событиях 23–24 июня.

Как всё было

Пригожин выступил с жесткими заявлениями в адрес военно-политического руководства страны и обвинениями в адрес Минобороны. Ведомство опровергло информацию о том, что якобы ударяло по ЧВК «Вагнер». Пригожина это не остановило.

Путину в течение часа доложили о ситуации. ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Видеообращения выпустили генерал Сергей Суровикин и генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Оба призвали бойцов «Вагнера» «остановиться», «одуматься», подчеркнули, что «нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время».

К 20 часам по Москве власти Липецкой области сообщили о том, что в регион зашла техника ЧВК «Вагнер». О том же сообщают наши коллеги, 161.RU, из Ростовской области. Противоречивые сообщения поступают из Воронежской области. В Москве ввели режим контртеррористической операции, в столице перекрывают дороги.

Владимир Путин также выступил со специальным обращением. Он пообещал, что «ответ будет жестким», а те, кто «встал на путь шантажа, понесут неминуемое наказание».

— Любые распри нужно отбросить в период спецоперации, сейчас решается судьба нашего народа, — заявил Путин.

Поделиться

Подробности

Мы продолжаем следить за событиями в специальном онлайне.

По теме

Евгений ПригожинВагнерМятежПутинЧВКМоскваКТО
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter