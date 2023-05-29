На выборах в Турции снова побеждает Реджеп Эрдоган. Он обогнал противника на несколько процентов

28 мая в Турции завершается второй тур президентских выборов. После обработки 99,9% бюллетеней действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 51,99% голосов.
Его соперник Кемаль Кылычдароглу, кандидат от объединенной оппозиции, на протяжении голосования шел в ногу с политиком. Кылычдароглу набирает 46% голосов в крупнейших турецких мегаполисах: Анкаре, Измире и Стамбуле — следует из данных ЦИК.
Еще до объявления официальных результатов Эрдоган спел победную песню и поблагодарил страну за поддержку.
Эрдоган — двенадцатый президент Турции и основатель правящей Партии справедливости и развития. Он возглавляет страну с 2014 года.