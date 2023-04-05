Больше 17 тысяч человек уже подали заявки на конкурс «Лидеры России»

За первые сутки с момента начала регистрации на конкурс «Лидеры России» поступило
— По-прежнему много талантливых управленцев, которые хотят проверить себя, которые хотят повысить уровень своих знаний и, может быть, какие-то новые карьерные ступеньки сделать в своей судьбе, — цитирует Комиссарова ТАСС.
Напомним, что участниками могут стать руководители из России и других стран до 55 лет, при этом важно, чтобы у конкурсанта был опыт работы управленцем. У участников будет возможность продемонстрировать свои знания в сферах, где они уже работают, в том числе в здравоохранении, промышленности, государственном управлении, сельском хозяйстве, IT-технологиях. Заявки принимаются до 14 мая на сайте
В числе главных призов конкурса — грант в размере