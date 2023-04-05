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Больше 17 тысяч человек уже подали заявки на конкурс «Лидеры России»

Отбор среди управленцев, желающих повысить компетенции, конкурсная комиссия проведет в мае

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За пять лет заявки на конкурс подали свыше 840 тысяч человек, победителями стали 419 управленцев

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За первые сутки с момента начала регистрации на конкурс «Лидеры России» поступило 17,5 тысячи заявок. Об этом рассказал гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», исполняющий обязанности ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.

— По-прежнему много талантливых управленцев, которые хотят проверить себя, которые хотят повысить уровень своих знаний и, может быть, какие-то новые карьерные ступеньки сделать в своей судьбе, — цитирует Комиссарова ТАСС.

Напомним, что участниками могут стать руководители из России и других стран до 55 лет, при этом важно, чтобы у конкурсанта был опыт работы управленцем. У участников будет возможность продемонстрировать свои знания в сферах, где они уже работают, в том числе в здравоохранении, промышленности, государственном управлении, сельском хозяйстве, IT-технологиях. Заявки принимаются до 14 мая на сайте лидерыроссии.рф.

В числе главных призов конкурса — грант в размере 1 миллиона рублей на обучение, а также возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, карьерные консультации и сопровождение. Иностранцы, ставшие победителями конкурса, могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной системе, а иностранцы-финалисты — на получение вида на жительство в РФ по упрощенной системе.

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