Больше 17 тысяч человек уже подали заявки на конкурс «Лидеры России»

Напомним, что участниками могут стать руководители из России и других стран до 55 лет, при этом важно, чтобы у конкурсанта был опыт работы управленцем. У участников будет возможность продемонстрировать свои знания в сферах, где они уже работают, в том числе в здравоохранении, промышленности, государственном управлении, сельском хозяйстве, IT-технологиях. Заявки принимаются до 14 мая на сайте лидерыроссии.рф .