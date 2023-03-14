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Спецоперация на Украине

Почему вручают повестки? Что говорят в Кремле о второй волне мобилизации

В регионах граждан вызывают в военкоматы

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Слухи о второй волне мобилизации возникают регулярно

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Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал изданию Shot информацию о вручении повесток. Ранее 14 марта правительство Воронежской области сообщило, что в регионе начали вручать повестки для «актуализации данных», также на днях повестки получили жители Свердловской области. Песков заявил, что вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается.

Слухи о второй волне мобилизации появляются уже не первый месяц, ранее Кремль их также опровергал. Соответствующие заявления Дмитрий Песков делал в январе и в феврале этого года.

Указ о проведении частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября 2022 года, а 28 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что частичная мобилизация в России завершилась. Указ о завершении мобилизации не подписан: власти говорят, что он не нужен.

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