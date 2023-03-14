Почему вручают повестки? Что говорят в Кремле о второй волне мобилизации

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал изданию Shot информацию о вручении повесток. Ранее 14 марта правительство Воронежской области сообщило, что в регионе начали вручать повестки для «актуализации данных», также на днях повестки получили жители Свердловской области. Песков заявил, что вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается.
Указ о проведении частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября 2022 года, а 28 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что частичная мобилизация в России завершилась. Указ о завершении мобилизации не подписан: власти говорят, что он не нужен.