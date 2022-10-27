В чем подозревают Ксению Собчак? Подробности громкого дела — обыски, задержания, аресты и непонятные 11 млн рублей

В ночь на 25 октября в Москве задержали коммерческого директора телеведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова. Он стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве. Сама Собчак назвала это «нонсенсом» и «очередным давлением на журналистику».



— Ему (Кириллу Суханову. — Прим. ред.) пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще «Ростех»? При чем тут, ради бога, Чемезов? Не верю в это вообще и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что всё это какая-то чушь, — заявила журналистка.