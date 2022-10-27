В чем подозревают Ксению Собчак? Подробности громкого дела — обыски, задержания, аресты и непонятные 11 млн рублей
Корреспонденты MSK1.RU узнали, в чем подозревают журналистку и ребят из ее команды
В ночь на 25 октября в Москве задержали коммерческого директора телеведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова. Он стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве. Сама Собчак назвала это «нонсенсом» и «очередным давлением на журналистику».
— Ему (Кириллу Суханову. — Прим. ред.) пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще «Ростех»? При чем тут, ради бога, Чемезов? Не верю в это вообще и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что всё это какая-то чушь, — заявила журналистка.
Позже появилась информация, что Суханова задержали в одном из московских ресторанов вечером 24 октября из-за вымогательства. А дело, по которому он проходит, находится в столичном главке МВД.
Днем 26 октября в Москве был также задержан бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин). Он тоже оказался фигурантом дела коммерческого редактора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова. Его подозревают в получении денег за так называемые «блоки», гарантирующие неупоминание Telegram-каналом Собчак той или иной персоны либо компании.
Кто такой Кирилл Суханов
MSK1.RU собрал всё, что известно о Кирилле Суханове и его семье, в отдельной публикации. Его отец — Николай Суханов, начальник управления эксплуатации флота ОАО «Северное морское пароходство». Мать — предприниматель Арина Суханова, владеет в Архангельске турагентством «Турактив». В 2021 году выручка составила 10,4 миллиона рублей, чистый убыток составил 278 тысяч рублей.
Сам Кирилл Суханов является генеральным директором рекламного агентства ООО «
Обыски у Собчак
В то же время утром в загородном доме Ксении Собчак начались обыски. Сотрудники правоохранительных органов нагрянули в элитный коттеджный поселок «Горки-8» в Подмосковье.
— У Собчак проводятся обыски по делу о вымогательстве, в рамках которого задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. — У самой Собчак никакого процессуального статуса нет.
Супруг Ксении Собчак режиссер Константин Богомолов находился в момент обыска в загородном доме. Представители СМИ собрались у въезда в поселок, территория которого обнесена забором. Их не пускали посмотреть, что происходит у дома Собчак.
Несколькими часами позже стало известно, что сама Ксения Собчак уехала из России. Сейчас она находится в Литве, куда приехала через Белоруссию. В интернете даже появилась запись, на которой видно, как, предположительно, Ксения Собчак переходит белорусско-литовскую границу. Кадры с камеры наблюдения опубликовал Telegram-канал «Три сестры». На них Собчак идет к пограничному пункту пешком в сопровождении мужчины в кепке.
Говорят, что на тот момент у оперативников уже было на руках постановление следователя о задержании Собчак. Они намеревались это сделать в аэропорту Внуково, но журналистка успела покинуть Россию.
— Она выехала из Москвы еще ночью [во вторник], — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. — При этом она сначала купила авиабилеты через интернет в Дубай, днем позже — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию.
Собчак — вымогательница?
Позднее агентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник сообщило что, что Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у должностного лица корпорации «Ростех». Санкция по статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Но официального подтверждения этой информации пока не было.
В Кремле новость прокомментировали коротко:
— Видели, — ответил представителям СМИ на соответствующий вопрос пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Аресты оставшихся в России
— Главное следственное управление МВД России по Москве попросило суд арестовать Кирилла Суханова и экс-главреда издания Tatler Ариана Романовского, — сообщили MSK1.RU в пресс-службе Тверского суда.
Суд удовлетворил прошение и до 24 декабря арестовал помощника Ксении Собчак Кирилла Суханова, обвиняемого по статье о вымогательстве в особо крупном размере.
По словам следователя, запросившего арест, вину Кирилл Суханов не признает. Однако молодой человек заявил, что готов «признать вину в получении 800 тысяч рублей и принести публичные извинения потерпевшему», и сотрудничать со следствием.
Из материалов дела следует, что Суханова задержали при получении 800 тысяч рублей от представителей главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По версии сыщиков, Суханов и другие фигуранты вымогали у Чемезова 11 миллионов рублей за удаление постов в Telegram-канале.
Защитник Светлана Липатова попросила выбрать Суханову меру пресечения в виде домашнего ареста или отпустить его под залог в 4 миллиона рублей. Средства был готов перевести отец Суханова.
— Адвокат представила суду положительные характеристики и поручительства от знакомых обвиняемого, в том числе от певца и экс-солиста группы Hi-Fi Мити Фомина, — сообщила из зала суда корреспондент MSK1.RU Екатерина Рябчук.
Сторона защиты Кирилла Суханова просила закрыть заседание от прессы, опасаясь, что в ходе процесса могут быть оглашены данные гостайны «в связи с тем, кто является потерпевшим по делу». Суд ходатайство отклонил.
Роль экс-главреда Tatler в уголовном деле
Ариан Романовский (настоящая фамилия — Кузьмин. — Прим. ред.) — известный в светской тусовке журналист. Он работал в журнале Vogue, а в феврале 2021 года стал главным редактором Tatler. В суде заявил, что последние несколько месяцев не был официально трудоустроен. Telegram-канал, использование которого для вымогательства ему вменяют, был создан ровно две недели назад.
Молодой человек не скрывал своего авторства и даже опубликовал приветственный пост:
Статья от 22 октября, за удаление которой, как следует из материалов, оглашенных в суде, требовали 11 миллионов, на данный момент удалена. Как передал корреспондент из зала суда, она была посвящена некоему мероприятию Андрея Бокарева.
Его тезка является председателем совета директоров АО «Трансмашхолдинга».
Защита представила суду три положительные характеристики Кузьмина: от главного редактора Vogue Ксении Соловьевой и с его места работы ООО «Медиаконтент», а также от Постоянного представительства Республики Саха (Якутия). По данным постпредства, он принимал участие в таких акциях, как «Крымская весна», «Бессмертный полк», и характеризуется как патриот.
Романовский вину не признал:
– Я признаю, что опубликовал эту новость, – сказал он. – Я работал светским журналистом, пишу о светских мероприятиях. Ничего компрометирующего или крамольного в этой публикации я не видел.
Романовский добавил, что никаких переговоров с представителями Сергея Чемезова не вел и деньги с ними не обсуждал.
«Ищет приключений на голову»
Сторонники Ксении Собчак сейчас между собой обсуждают случившееся и называют это произволом. Но от комментариев отказываются: «не время», «позже, извините», «дождемся, пока адвокаты разрешат общаться на эту тему публично», — каждый называет свою причину. А корреспонденты MSK1.RU обзвонили десятки человек.
Но есть и те, кто считает, что журналистка на самом деле может быть не чиста на руку. MSK1.RU поговорил с балериной Анастасией Волочковой о том, что она думает обо всём этом. Анастасия знакома с журналисткой уже около 20 лет.
Отношения двух звезд — Анастасии Волочковой и Ксении Собчак — сложно назвать дружбой. Журналистка и танцовщица долгое время конфликтовали по разными причинам, начиная от неудачного интервью и заканчивая мужчиной, которого они не поделили.
— Сейчас у Ксении в жизни такой этап, когда она уже не знает, чем привлечь к себе внимание. Ей как-то всё сходит с рук. В том числе и авария, которая произошла не так давно. По сегодняшней ситуации скажу, что она — человек, который ищет приключений на свою голову. Не очень красивых и не очень достойных. Вот так сбежать на раз, два, три. Просто некрасиво, недостойно и недобропорядочно, — поделилась Волочкова.
В разговоре Анастасия Волочкова припомнила, как Ксения Собчак подставила ее, когда записывала интервью для своего YouTube-канала:
— Когда я пустила ее в свой дом, где она устроила мне подставу со скрытыми камерами в бане, с троганием моих сисек, утверждая, что они настоящие. Потом выложила это всё на своем YouTube-канале. Порылась в моих тумбочках.
Что было раньше
Это уже не первый случай задержания сотрудников Собчак. Ранее мы рассказывали, что журналистов ее проекта «Осторожно, новости» Сергея Ерженкова и Евгения Теренкова задержали во время съемки репортажа об условиях содержания мобилизованных в Твери.
Мы также писали, что суд продлил арест журналистки Александры Баязитовой, которую также обвиняют в вымогательстве, и подробно рассказывали ее историю.