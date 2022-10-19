Военное положение и деньги мобилизованным: что сказал Путин на заседании Совбеза
Публикуем тезисы речи президента
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Владимир Путин, открывая заседание Совета безопасности, объявил о введении военного положения в новых регионах РФ: Луганской и Донецкой Республиках, Херсонской и Запорожской областях. Также еще в восьми приграничных территориях вводится средний уровень опасности. Это Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.
- Киев отказался от переговоров и продолжает обстреливать новые российские территории, засылает диверсантов;
- в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях нужно оформить военное положение в соответствии с российским законодательством;
- указ о военном положении подписан, он незамедлительно будет направлен в Совет Федерации;
- в российских регионах должны быть созданы штабы территориальной обороны, главы субъектов получат дополнительные полномочия;
- Сергей Собянин будет координировать регионы и федеральный центр в создании штабов теробороны;
- ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть составит 195 тысяч рублей;
- согласно указу президента, военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях вводится с 20 октября. Кабмин должен в трехдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях.
Главное о военном положении и хронику этого дня мы собираем в онлайн-трансляции.