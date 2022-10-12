ФСБ заявила, что знает, кто взорвал Крымский мост, и сорвала планы террористам. И предотвратила два теракта: новости вокруг СВО за 12 октября

РИА Новости сообщили, что в Херсоне тоже прогремели взрывы — предположительно, сработала система ПВО. Также о работе ПВО сообщили в правительстве Белгородской области.

ФСБ заявила, что раскрыла дело о взрыве на Крымском мосту...

Федеральная служба безопасности заявила, что взрыв на Крымском мосту 8 октября был организован главой военной разведки Украины Кириллом Будановым. Также ФСБ сообщает о 12 его соучастниках, восемь из них задержаны.



По информации ведомства, бомба для взрыва на Крымском мосту была закамуфлирована в рулоны с пленкой. Взрывчатка, примененная на мосту, была отправлена из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. При этом накануне болгарское правительство, ссылаясь на итоги расследования своих спецслужб, заявило, что грузовик, взорванный на Крымском мосту, никогда не был на территории страны.