Кредитные каникулы для мобилизованных будут: главные новости СВО за 28 сентября

В Кремле ответили, продолжится ли СВО после присоединения новых регионов к России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли специальная военная операция переформатирована в контртеррористическую, если ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области станут частью России.



— Мне неизвестно об этом. В любом случае это может быть только решение верховного главнокомандующего и президента страны, — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов.



Ограничений на выдачу загранпаспортов не будет