В закрывающейся Финляндии нашествие россиян. Некоторые идут лесами

На МАПП «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра» уже непрерывные очереди в течение всей ночи, и ожидается, что желающих въехать в Финляндию станет еще больше в ближайшее время — страна готовится закрыть границы для большинства россиян.