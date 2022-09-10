На восстановление Украины понадобится 349 млрд долларов: новости вокруг спецоперации за 9 сентября

Новые правила вступят в силу 12 сентября — в ближайший понедельник. Как теперь россияне будут получать визы мы рассказывали в этом материале.

Суд оштрафовал Google 21,7 млрд рублей

Суд в России назначил оборотный штраф для Google в размере 21,7 млрд рублей. Это 10% от годовой выручки компании в РФ. По информации Роскомнадзора, поводом для возбуждения административного дела послужили материалы, размещенные на принадлежащем Google видеохостинге YouTube. Как сообщает РИА Новости YouTube, по мнению ведомства, способствует распространению недостоверной информации о ходе спецоперации, материалов с пропагандой экстремистских взглядов и идеологией террористических организаций, «а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ». Кроме того на видеохостинге, как заявляли в Роскомнадзоре, размещены материалы, пропагандирующие «индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних».