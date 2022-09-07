Греф в секретности. Глава Сбербанка приехал в Новосибирск - его видели в «Сан сити»
Официально этот визит не подтверждают в Сбербанке и 2ГИС
Председатель правления Сбербанка Герман Греф сегодня, 7 сентября посетил Новосибирск в рамках некой рабочей поездки. В районе 12.00 он находился в МФК «Сан Сити», рассказал НГС сотрудник 2ГИС.
— Он ходил по офису 2ГИС, общался о чем-то с нашим руководством. Сейчас он проводит совещание на 22 этаже Сан Сити. Знаю, что утром Греф был в PROschool на Большевистской,41, — заявил НГС сотрудник 2ГИС. Он также показал редакции фотографию с Грефом, сделанную сегодня, но просил не публиковать для сохранения анонимности.
Глава пресс-службы 2ГИС отказалась подтвердить визит Грефа, уклончиво направив НГС за комментарием в Сбербанк. Глава пресс-службы Сбербанка в Новосибирске Василий Торгашин не отвечает на звонки и сообщения в мессенджерах.
В PROschool на Большевистской также не подтверждают визит Грефа. Но и не опровергают: просят время на подготовку комментария.
Ранее глава крупнейшего банка России заявил, что Новосибирск его разочаровал, обиделся на рекламу IKEA и пригрозил увести Сибирский Сбербанк в Омск, если мэрия не изменит отношения к крупному бизнесу.