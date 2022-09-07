Что сказали в МАГАТЭ после посещения Запорожской АЭС: новости о спецоперации за 6 сентября

- Мы планируем, что магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана. Процесс закрытия происходит поэтапно, - цитирует РИА НОвости представителей компании.



Магазины H&M в России закрылись в марте - сначала в качестве временного решения. В июле компания сообщила, что уходит с российского рынка, но распродаст остатки и магазины снова открылись на время. H&M работала в России с 2009 года.