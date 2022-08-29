Плакал ваш «шенген»: в чём суть визового соглашения Россия — ЕС, которое может быть разорвано уже во вторник

Про визы для россиян есть две новости. Хорошая — «шенген» пока будут выдавать, и даже в Европу пустят. Плохая — это будет дорого, долго и с кучей документов. Решение примут уже во вторник, 30 августа, сообщила газета Financial Times.

Заголовком EU set to suspend visa travel agreement with Russia («ЕС намерен приостановить действие соглашения о визах с Россией») FT взорвало российскую информационную повестку в воскресенье, 28 августа. Однако те, кого такое решение действительно может коснуться, несомненно, захотели больше подробностей, чем один броский заголовок.

