Российские алмазы хотят признать «кровавыми»: новости вокруг спецоперации за 17 августа

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 17 августа.



На логотипе бывшего Starbucks теперь девушка в кокошнике

Флагманский Starbucks на Новом Арбате сменил вывеску и название. Как сообщает РИА Новости, теперь кофейня называется Stars Сoffee, а на логотипе, стилистика которого осталась прежней, вместо русалки девушка в кокошнике. Кофейня теперь принадлежит Тимати, который выкупил активы Starbucks. Открыться она должна 18 августа.