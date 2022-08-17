Шевчука оштрафовали за дискредитацию армии: новости вокруг спецоперации за 16 августа

Суд в Уфе признал лидера группы ДДТ Юрия Шевчука виновным в дискредитации ВС РФ. Ему назначили штраф в 50 тысяч рублей. Сторона защиты настаивала на невиновности артиста, а сам он передал заявление, что уважает Российскую армию и никого не дискредитировал. Адвокат музыканта Александр Передрук заявил, что будет обжаловать решение суда.