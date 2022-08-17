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Спецоперация на УкраинеОбзор

Шевчука оштрафовали за дискредитацию армии: новости вокруг спецоперации за 16 августа

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Протокол на лидера группы ДДТ составили после его высказывания на концерте в Уфе

Протокол на лидера группы ДДТ составили после его высказывания на концерте в Уфе

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24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 16 августа.

Суд признал Шевчука виновным в дискредитации ВС РФ

Суд в Уфе признал лидера группы ДДТ Юрия Шевчука виновным в дискредитации ВС РФ. Ему назначили штраф в 50 тысяч рублей. Сторона защиты настаивала на невиновности артиста, а сам он передал заявление, что уважает Российскую армию и никого не дискредитировал. Адвокат музыканта Александр Передрук заявил, что будет обжаловать решение суда.

Напомним, протокол о дискредитации ВС РФ на Шевчука составили после майского концерта в Уфе, где музыкант высказался по поводу значения слова «родина». Материалы с делом Юрия Шевчука несколько раз передавались из Уфы в Петербург и наоборот.

Полеты на юг всё еще под запретом

Одиннадцать аэропортов юга и центральной части России по-прежнему закрыты. Запрет на полеты продлен до 23 августа 2022-го. Ограничение касается аэропортов в городах Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Производитель шоколада Lindt & Sprüngli уходит из России

Швейцарский производитель шоколада Lindt решил полностью уйти с российского рынка. Ранее, 9 марта, компания сообщила о закрытии восьми магазинов в России и приостановила поставки.

— Вслед за своим объявлением от 9 марта 2022 года группа Lindt & Sprüngli решила покинуть российский рынок. Мы будем поддерживать наших сотрудников в России и действовать в соответствии с местными правилами, — говорится в сообщении компании.

Финляндия сократит выдачу туристических виз россиянам

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Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна подготовила механизм по ограничению выдачи виз россиянам, согласно которому будет сокращено количество обычных туристических виз.

— Приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе, — сообщил министр.

По его словам, Евросоюзу нужно определить единую позицию по этому вопросу. Пока же выдачу виз ограничивают лишь некоторые страны.

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