Уфимский суд вынес обвинительный приговор Юрию Шевчуку по делу о дискредитации ВС РФ
Сам музыкант считает, что он никого не дискредитировал
Сегодня, 16 августа, суд в Уфе вынес Юрию Шевчуку приговор по делу о дискредитации российской армии.
Судья признал Юрия Шевчука виновным в дискредитации ВС РФ. За это музыканту нужно заплатить штраф в 50 000 рублей.
— Я никого не дискредитировал. Я уважаю наши вооруженные силы. Я был в пяти горячих точках, — сказал Юрий Шевчук во время суда.
Корреспондент UFA1.RU Андрей Бирюков сообщал, что сторона защиты указывала, что в своем высказывании музыкант не уточнил, против какой именно он войны. Майор посчитала, будто артист выступил против СВО на Украине.
Подробнее о суде можно прочесть в онлайн-трансляции. Напомним, после майского концерта в Уфе, где музыкант объяснил свои мысли по поводу значения слова «Родина», на него составили протокол о дискредитации ВС РФ. Материалы с делом Юрия Шевчук несколько раз передавались из Уфы в Петербург и наоборот. Уфимский суд объяснил, почему дело «футболили» между городами. Первое судебное заседание прошло в Уфе в начале августа.