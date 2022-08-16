Уфимский суд вынес обвинительный приговор Юрию Шевчуку по делу о дискредитации ВС РФ

Подробнее о суде можно прочесть в онлайн-трансляции. Напомним, после майского концерта в Уфе, где музыкант объяснил свои мысли по поводу значения слова «Родина», на него составили протокол о дискредитации ВС РФ. Материалы с делом Юрия Шевчук несколько раз передавались из Уфы в Петербург и наоборот. Уфимский суд объяснил, почему дело «футболили» между городами. Первое судебное заседание прошло в Уфе в начале августа.