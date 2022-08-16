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Уфимский суд вынес обвинительный приговор Юрию Шевчуку по делу о дискредитации ВС РФ

Сам музыкант считает, что он никого не дискредитировал

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Шевчук считает, что в его словах не было дискредитации

Шевчук считает, что в его словах не было дискредитации

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Сегодня, 16 августа, суд в Уфе вынес Юрию Шевчуку приговор по делу о дискредитации российской армии.

Судья признал Юрия Шевчука виновным в дискредитации ВС РФ. За это музыканту нужно заплатить штраф в 50 000 рублей.

— Я никого не дискредитировал. Я уважаю наши вооруженные силы. Я был в пяти горячих точках, — сказал Юрий Шевчук во время суда.

Корреспондент UFA1.RU Андрей Бирюков сообщал, что сторона защиты указывала, что в своем высказывании музыкант не уточнил, против какой именно он войны. Майор посчитала, будто артист выступил против СВО на Украине.

Подробнее о суде можно прочесть в онлайн-трансляции. Напомним, после майского концерта в Уфе, где музыкант объяснил свои мысли по поводу значения слова «Родина», на него составили протокол о дискредитации ВС РФ. Материалы с делом Юрия Шевчук несколько раз передавались из Уфы в Петербург и наоборот. Уфимский суд объяснил, почему дело «футболили» между городами. Первое судебное заседание прошло в Уфе в начале августа.

УфаЮрий ШевчукСудДДТДискредитация ВС РФ
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