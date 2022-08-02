Нэнси Пелоси приземлилась на Тайване: вот ее первое заявление

В то же время МИД Китая в ответ на визит Нэнси Пелоси выразил решительный протест и осуждение, заявив, что это серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения китайско-американских коммюнике. Власти КНР призвали США «не разыгрывать тайваньскую карту для контроля над Китаем» и отметили, что примут «все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности», а ответственность за последствия будет лежать на США и Тайбэе.

Также КНР, которая несколько раз предупреждала США, что спикеру не стоит соваться на остров, объявила о том, что с 4 по 7 августа в шести районах моря вокруг Тайваня пройдут военные учения.