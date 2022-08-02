Нэнси Пелоси приземлилась на Тайване: вот ее первое заявление
Американский политик прилетела поддержать островную демократию
Несмотря на предупреждения, спикер Палаты представителей Конгресса США все-таки приземлилась в Тайбэе. Из-за угроз со стороны властей КНР спецборт, где находилась политик, взяли на сопровождение истребители ВВС Тайваня. В то же время в аэропорту Суншань с зенитных пушек сняли маскировочные чехлы, а китайские СМИ сообщали, что Су-35 КНР направились к острову, а несколько десятков американских истребителей вылетели в сторону Тайбэя с авиабазы в Японии.
За полетом борта Пелоси на сайте
Приземлившись в аэропорту Тайбэя, Нэнси Пелоси уже успела дать первое официальное заявление. Вот главные тезисы политика:
- визит спикера — свидетельство поддержки тайваньской демократии со стороны США;
- солидарность США с народом Тайваня сегодня важна как никогда;
- визит не противоречит политике США в отношении Китая;
- США выступают против односторонних попыток изменить статус-кво Тайваня.
В то же время МИД Китая в ответ на визит Нэнси Пелоси выразил решительный протест и осуждение, заявив, что это серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения китайско-американских коммюнике. Власти КНР призвали США «не разыгрывать тайваньскую карту для контроля над Китаем» и отметили, что примут «все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности», а ответственность за последствия будет лежать на США и Тайбэе.
Также КНР, которая несколько раз предупреждала США, что спикеру не стоит соваться на остров, объявила о том, что с 4 по 7 августа в шести районах моря вокруг Тайваня пройдут военные учения.