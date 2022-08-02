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Нэнси Пелоси приземлилась на Тайване: вот ее первое заявление

Американский политик прилетела поддержать островную демократию

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Нэнси Пелоси собиралась посетить Тайвань еще в апреле, но тогда она заразилась ковидом, и поездку пришлось отложить

Нэнси Пелоси собиралась посетить Тайвань еще в апреле, но тогда она заразилась ковидом, и поездку пришлось отложить

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Несмотря на предупреждения, спикер Палаты представителей Конгресса США все-таки приземлилась в Тайбэе. Из-за угроз со стороны властей КНР спецборт, где находилась политик, взяли на сопровождение истребители ВВС Тайваня. В то же время в аэропорту Суншань с зенитных пушек сняли маскировочные чехлы, а китайские СМИ сообщали, что Су-35 КНР направились к острову, а несколько десятков американских истребителей вылетели в сторону Тайбэя с авиабазы в Японии.

За полетом борта Пелоси на сайте Flightradar 24 следили более 630 тысяч человек. Ранее мы рассказывали, почему внимание всего мира приковано к визиту политика на Тайвань.

Приземлившись в аэропорту Тайбэя, Нэнси Пелоси уже успела дать первое официальное заявление. Вот главные тезисы политика:

  • визит спикера — свидетельство поддержки тайваньской демократии со стороны США;
  • солидарность США с народом Тайваня сегодня важна как никогда;
  • визит не противоречит политике США в отношении Китая;
  • США выступают против односторонних попыток изменить статус-кво Тайваня.

В то же время МИД Китая в ответ на визит Нэнси Пелоси выразил решительный протест и осуждение, заявив, что это серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения китайско-американских коммюнике. Власти КНР призвали США «не разыгрывать тайваньскую карту для контроля над Китаем» и отметили, что примут «все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности», а ответственность за последствия будет лежать на США и Тайбэе.

Также КНР, которая несколько раз предупреждала США, что спикеру не стоит соваться на остров, объявила о том, что с 4 по 7 августа в шести районах моря вокруг Тайваня пройдут военные учения.

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