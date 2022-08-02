Что сказал Путин о ядерной войне: новости о санкциях и спецоперации за 1 августа
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 1 августа.
Первое судно с зерном вышло из Одессы
Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженный кукурузой, отправился в Ливан. По сообщению минобороны Турции, судно достигнет Стамбула 2 августа и пройдет там досмотр.
Информацию о выходе судна из Одессы подтвердили Минобороны РФ и управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. Украинский министр инфраструктуры также заявил, что в Киеве хотят выйти на полную мощность перевалки сельхозпродукции через украинские порты в ближайшие недели. В российском Минобороны уточнили, что морской коридор, по которому пойдет Razoni, проходит в северо-западной части Черного моря.
Отплывший сухогруз стал первым в рамках реализации «продуктовой сделки» по вывозу зерновых с Украины, которая опосредованно заключена между Россией и Украиной через отдельные документы, подписанные странами с Турцией и ООН.
Возбуждено уголовное дело о взрыве в Севастополе
Следственный комитет России возбудил дело факту взрыва на территории штаба Черноморского флота. Дело заведено по статье о покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом.
Напомним, 31 июля около 6 часов утра на территории штаба Черноморского флота в Севастополе произошел взрыв беспилотного летательного аппарата, пострадали шесть человек. По данным СК РФ, дрон был начинен поражающими элементами.
После удара в Севастополе отменили праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ и ввели «желтый» уровень террористической опасности.
Чаи Lipton, Saito и Brooke Bond уходят с российского рынка
Компания Ekaterra - владелец брендов Lipton, Saito и Brooke Bond - покидает российский рынок. Об этом сообщает РИА Новости. Чаи перестанут производить в России к концу года, вскоре после этого будет остановлена их продажа.
Путин высказался о ядерной войне
Владимир Путин принял участие в десятой конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Заключенный между 191 государством в 1968 году договор закрепил существование пяти ядерных держав (США, СССР, Великобритания, Франция, Китай), которые обязались никоим образом не помогать, не поощрять и не побуждать страны, не обладающее ядерным оружием, к производству или приобретению его. Остальные же страны, подписавшие договор, обязались это оружие не производить и не покупать.
- Полностью выполнены и наши обязательства в рамках двусторонних договорённостей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений, - заявил в своем приветственном слове российский президент. - Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества.
Россия добавила расширила "черный список"
Россия же сегодня внесла в черный список еще 39 политиков, бизнесменов и журналистов Великобритании, сообщил МИД. Под санкции среди прочих попали экс-премьер Дэвид Кэмерон, ряд британских депутатов, в том числе муниципальных, журналисты «Би-би-си», Sky News, Daily Telegraph.
Депортация нарушителей на Украину застопорилась
Российские суды начали отменять решения о выдворении граждан Украины из РФ «ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения», сообщает «Коммерсант». Речь идет о людях, которые находятся в центрах временного содержания иностранных граждан за нарушения миграционного законодательства.
После начала спецоперации высылка на территорию Украины стала физически невозможна, и более сотни человек застряли в таких центрах. Эксперты Московской Хельсинкской группы рассказали изданию, что суды отменили решения о выдворении минимум 21 человека из подмосковного центра, еще 30 украинцев освобождены в Санкт-Петербурге.
Heineken планирует продать российский бизнес до конца года
Пивоваренный концерн Heineken оценил свои российские активы в 475 миллионов евро и заявил, что планирует продать их в 2022 году. Об этом говорится в отчетности Heineken, изученной изданием «Ведомости».
Компания приостановила работу в России в конце марта. Тогда же в Heineken заявили, что все семь российских заводов продолжат работу, пока не будут проданы.
OBI продала российский бизнес
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Компания OBI GmbH закрыла сделку по продаже российского бизнеса, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным издания, речь идет о продаже шести юридических лиц. На первом этапе 40% долей в этих фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), 60% — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Позже ГИСК Маx может продать свою часть бизнеса «третьим лицам».