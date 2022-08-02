Что сказал Путин о ядерной войне: новости о санкциях и спецоперации за 1 августа

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 1 августа.



Первое судно с зерном вышло из Одессы

Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженный кукурузой, отправился в Ливан. По сообщению минобороны Турции, судно достигнет Стамбула 2 августа и пройдет там досмотр.