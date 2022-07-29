Украинская церковь против патриарха всея Руси: новости о санкциях и спецоперации за 27 июля

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 28 июля.



Летать на юг всё еще нельзя (кроме Сочи)

Режим ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной части России вновь продлен, на этот раз — до 5 августа. Об этом сообщает Росавиация. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Они не работают с 24 февраля.