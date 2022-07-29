Украинская церковь против патриарха всея Руси: новости о санкциях и спецоперации за 27 июля
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 28 июля.
Летать на юг всё еще нельзя (кроме Сочи)
Режим ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной части России вновь продлен, на этот раз — до 5 августа. Об этом сообщает Росавиация. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Они не работают с 24 февраля.
H&M выставила на продажу свой российский бизнес
Руководство сети магазинов H&M приняло решение продать свой бизнес в России. Как сообщили в Минпромторге, покупатель может быть и не из России.
— Возможность для захода на рынок могут рассмотреть и игроки из дружественных стран, — цитирует министерство «Интерфакс».
Православная церковь Украины против патриарха Кирилла
Православная церковь Украины, ранее объявившая о своей независимости от РПЦ, обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею лишить престола патриарха Московского и всея Руси Кирилла. ПЦУ обвинила патриарха Кирилла в ереси и потребовала признать еретической концепцию «русского мира». Предстоятели украинской церкви утверждают, что «идеология современной РПЦ представляет угрозу не только Украине, но и целому православному миру».
В Херсонской и Запорожской областях будут работать управления МВД России
В Херсонской и Запорожской областях созданы временные управления МВД России. Как сообщается в Telegram-канале «МВД Медиа», в июле текущего года в регионы «прибыли сотрудники органов внутренних дел с целью организации работы временных управлений МВД России в данных регионах и оказания практической помощи местным органам правопорядка». РИА Новости уточняет, что территориальные органы в двух регионах еще формируются.
Клишас заявил об «интеграции новых территорий»
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас высказал предположение о планах парламента на осеннюю сессию. Клишас полагает, что парламенту придется заняться «интеграцией новых территорий».
— Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации, — пишет он в своем Telegram-канале.
Овсянникову оштрафовали на 50 тысяч рублей
Бывшую сотрудницу «Первого канала» Марину Овсянникову, ставшую известной после громкого выступления в эфире с осуждением спецоперации, оштрафовали на 50 тысяч рублей. Но не за то заявление по телевизору — административный протокол о дискредитации российской армии был, по ее словам, составлен после ее интервью 13 июля у Басманного суда, где в тот момент избирали меру пресечения политику Илье Яшину (признан иноагентом в 2022 году. — Прим. ред.).
Эстония прекратит выдавать россиянам учебные визы и виды на жительство
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Эстония больше не будет выдавать учебные визы и виды на жительство гражданам России и Республики Беларусь. Также россияне и белорусы не смогут приезжать в Эстонию на временные работы, если у них нет долгосрочной эстонской визы. Раньше для устройства на сезонную работу было достаточно любой туристической шенгенской визы.