В России хотят установить День памяти погибших в Донбассе: новости о санкциях и спецоперации за 27 июля
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 27 июля.
Крупнейший производитель лифтов продает бизнес в России
Самый крупный в мире производитель лифтов — компания Otis — объявила о продаже бизнеса в России.
— Тщательно изучив глобальные воздействия и последствия продолжающегося кризиса и гуманитарной трагедии в Восточной Европе, включая сбои в цепочках поставок и ужесточение правил, мы пришли к выводу, что наша доля в бизнесе в России больше не устойчива, — говорится в заявлении Otis.
Компания Ice Development, входящая в группу S8 Capital, выкупит бизнес, который включает завод по производству лифтового оборудования в Санкт-Петербурге и сервисную сеть. Минпромторг РФ сообщил, что 1 августа предприятия на территории России начнут принимать заказы и возобновят работу.
Компания Otis перестала принимать заказы на новые лифты в России еще в марте 2022 года.
Литва запретила въезд патриарху Кириллу
В санкционном списке Литвы российский патриарх появился еще в июне по предложению литовского МИД. По мнению дипломатов, предстоятель Русской православной церкви отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины и поддерживает действия России в этой стране. В своем заявлении МИД Литвы также назвал патриарха «ближайшим соратником Владимира Путина».
Еще весной Литва выступала за включение патриарха Кирилла в общеевропейский санкционный список, однако предложение отклонили из-за позиции Венгрии.
Глава РПЦ находится также под персональными санкциями Великобритании и Канады.
В Воронеже десятки чужих машин исписали буквой Z
В Воронеже на стоящих во дворах машинах неизвестные написали букву Z, несколько автовладельцев обратились в полицию. По информации РИА Новости, литера, ставшая неофициальным символом поддержки спецоперации на территории Украины, была нанесена на несколько десятков автомобилей. В правительстве региона назвали произошедшее «гнусной провокацией, направленной прежде всего на дискредитацию Вооруженных сил РФ»..
Из России в Мариуполь запустили регулярный паром
Минобороны России заявило о запуске регулярного парома Ейск — Мариуполь. Первый автомобильно-пассажирский паром «Лаврентий» вышел из Ейска сегодня. Сообщается, что на нем будут доставлять грузы для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов. Паром вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20 фур и более 130 пассажиров. Предполагается, что он будет совершать один кругорейс в сутки.
Госдума РФ рассмотрит закон о Дне памяти погибших в Донбассе
Депутаты Госдумы РФ предложили установить День памяти погибших в Донбассе. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
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— Каждый день киевская власть убивает мирных граждан, ведет обстрел жилых кварталов. Гибнут дети. Речь идет о сотнях погибших и раненых... Депутаты Государственной Думы предложили установить День памяти всех жертв войны на Донбассе. В осеннюю сессию Госдума рассмотрит эту инициативу, — цитирует Володина «РИА Новости».