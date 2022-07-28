В России хотят установить День памяти погибших в Донбассе: новости о санкциях и спецоперации за 27 июля

Компания Otis перестала принимать заказы на новые лифты в России еще в марте 2022 года.

Литва запретила въезд патриарху Кириллу

В санкционном списке Литвы российский патриарх появился еще в июне по предложению литовского МИД. По мнению дипломатов, предстоятель Русской православной церкви отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины и поддерживает действия России в этой стране. В своем заявлении МИД Литвы также назвал патриарха «ближайшим соратником Владимира Путина».

Еще весной Литва выступала за включение патриарха Кирилла в общеевропейский санкционный список, однако предложение отклонили из-за позиции Венгрии.

