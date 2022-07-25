Мэр Красноярска Сергей Еремин не пойдет на второй срок. Он станет заместителем губернатора края
И будет курировать развитие и благоустройство городов
Мэра Красноярска Сергея Еремина назначили на новую должность. Ему предложили стать заместителем губернатора края, Еремин принял предложение. В правительстве региона он будет курировать развитие и благоустройство городов. Такое решение было принято на встрече главы города с губернатором.
Александр Усс заявил, что новая должность Сергея Еремина — это продолжение его работы, но «уже на более высоком уровне».
— Как мне кажется, с позиции заместителя губернатора вам будет легче решать стратегические задачи развития Красноярска, — сказал он Еремину. — Однако нам также необходимо подтягивать до уровня столицы и другие населенные пункты региона. Поэтому ваша работа будет связана не только с Красноярском, но и с другими городами края.
Еремина избрали мэром депутаты горсовета 24 октября 2017 года, срок его полномочий закончится этой осенью. До этого он был министром транспорта Красноярского края. Корреспондент NGS24.RU обратила внимание, что последнее время негативной информации о ереминской администрации стало заметно больше.