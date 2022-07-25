Мэр Красноярска Сергей Еремин не пойдет на второй срок. Он станет заместителем губернатора края

Еремина избрали мэром депутаты горсовета 24 октября 2017 года, срок его полномочий закончится этой осенью. До этого он был министром транспорта Красноярского края. Корреспондент NGS24.RU обратила внимание, что последнее время негативной информации о ереминской администрации стало заметно больше.