В Кремле ответили на вопрос о переговорах с Украиной: новости о санкциях и спецоперации за 12 июля
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 11 июля.
Евро и доллар сравнялись в цене
Курсы доллара и евро на международном рынке сравнялись впервые с декабря 2002 года. Курсы валют во время торгов были равны в течение нескольких минут, после чего евро немного подорожал. По курсу ЦБ РФ на среду доллар стоит 58 рублей 85 копеек, евро — 58 рублей 76 копеек.
В России закроются все магазины Lush
Владелец российского бизнеса британской косметической сети Lush Дмитрий Азаров принял решение закрыть все магазины сети в России. Как пишет «Коммерсант», британская компания отказалась поставлять косметику в Россию в начале марта и Азарову так и не удалось наладить поставки продукции в Россию, даже через параллельный импорт. В начале апреля он предупреждал, что если поставки не возобновятся, то бизнес придется закрыть. Lush работал в России более 20 лет, к сегодняшнему дню у сети было 48 магазинов в стране.
Россияне за три месяца потратили на валюту 400 млрд рублей
Центробанк представил обзор рисков финансовых рынков за апрель, май и июнь. Согласно документу, в течение трех месяцев россияне скупали валюту — население за этот период приобрело валюту на бирже на 0,4 трлн рублей. Это максимум за последние четыре года.
— За аналогичный период в предыдущие три года физические лица также покупали валюту, но в меньших объемах — 0,05, 0,2 и 0,3 трлн руб. в 2019, 2020 и 2021 годах соответственно, — сообщает Центробанк.
В ДНР отменили мораторий на исполнение смертных приговоров
В Донецкой Народной Республике вступила в силу отмена моратория на исполнение смертных приговоров, который действовал прежде. Ранее в республике были приговорены к смертной казни за «участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников» британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Саадун Брагим.
Покупатели IKEA выстроились в очередь на сайте
Клиенты компании IKEA не сдаются и пытаются принять участие в последней распродаже, которую магазин устроил онлайн перед уходом с российского рынка. Поток желающих уже ронял сайт, так что теперь компания организовала электронную очередь. Время ожидания в ней от нескольких минут, но можно ждать своей очереди и часами — зависит от того, сколько сейчас покупателей на сайте.
Тем временем в соцсетях уже вовсю орудуют мошенники, которые пытаются нажиться на народной любви к IKEA. Почитайте наш материал о том, как не попасться на их удочку.
Lego — всё
Lego расторг контракт с дистрибьютором своих конструкторов в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее из-за отсутствия поставок были закрыты некоторые магазины Lego, но дистрибьютор конструкторов — компания «Мир кубиков», входящая в Inventive Retail Group — выражала надежду на то, что приостановка работы — временная мера.
Песков заявил, что о переговорах с Украиной речь не идет
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возобновлении переговоров с Украиной. Он заявил, что «сейчас об этом речь не идет».
Ранее глава переговорной группы с украинской стороны Давид Арахамия говорил, что Украина может возобновить переговоры с Россией в конце августа.