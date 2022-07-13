В Кремле ответили на вопрос о переговорах с Украиной: новости о санкциях и спецоперации за 12 июля

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 11 июля.



Евро и доллар сравнялись в цене

Курсы доллара и евро на международном рынке сравнялись впервые с декабря 2002 года. Курсы валют во время торгов были равны в течение нескольких минут, после чего евро немного подорожал. По курсу ЦБ РФ на среду доллар стоит 58 рублей 85 копеек, евро — 58 рублей 76 копеек.