Есть идея — нет ИКЕА. Как мошенники наживаются на ажиотаже вокруг нашумевшей распродажи
Компания заявила, что в соцсетях от ее имени распродажу ведут посторонние
Долгожданная распродажа IKEA всё никак не может толком начаться, и в этом моментально обнаружили золотую жилу мошенники. Соцсети заполонили сообщества, чаты и боты, где якобы можно оставить заявку на получение товаров мебельного гиганта.
Наша читательница Оксана рассказала, как чуть не попалась в такую ловушку:
— Я хотела купить мебель в ванную комнату, мы ее предусматривали в проекте изначально и делали ремонт с учетом размеров мебели ИКЕА, но купить не успели. Плюс давно в планах было обновить постельное белье для спальни, купить стул в комнату сына и доукомплектовать рабочий стол дочери тумбой. Готовилась с появления информации о распродаже для сотрудников, сначала добавляла товар в «Избранное».
Оксана дежурила на сайте и в ночь на 5 июля, на которое был анонсирован старт распродажи для всех желающих. Она сложила товары в корзину, но оформить ничего не смогла — начались технические неполадки, которые не устранены до сих пор.
— Начала искать информацию в интернете, нашла статью, что распродажа ведется уже через телеграм, нашла через поиск группу «Икея распродажа». Там якобы сотрудники помогают купить товары со скидкой 50%, — рассказывает Оксана.
Оксана продолжила общение, набросала якобы сотрудникам IKEA артикулы желаемых товаров и получила ссылку на корзину, где было предложено ввести реквизиты банковской карты для оплаты.
— Тут я поняла, что все-таки это мошенники. Корзина очень похожа на ту, что на официальном сайте ИКЕА, но ссылка подозрительная, хоть и содержит наименование магазина, — рассказала Оксана. — Участник этой группы очень ждал оплаты корзины, которую он сформировал по моим артикулам, но, когда не дождался, поругался в мой адрес и удалил всю переписку.
В пресс-службе IKEA нам подтвердили, что Оксана поступила правильно, что прервала общение.
— IKEA не имеет отношения к этим телеграм-каналам. Покупки можно совершить только на нашем сайте Ikea.ru, — рассказали в компании.
Отметим, что IKEA изначально официально объявляла, что скидка для сотрудников будет только 15%, а для остальных покупателей будет действовать полная стоимость товаров.
Наутро название группы, в которой переписывалась Оксана, сменилось на новое. В каналах в телеграм вообще стараются свести общение к минимуму и сразу уводят разговоры в личное общение с другими аккаунтами.
Эти аккаунты для общения также называют себя официальными представителями ИКЕА, но это неправда.
Юристы также подтверждают, что любое предложение о покупке не на официальном сайте должно вызвать подозрение.
— Если вы все-таки отправили деньги мошенникам, лучше всего сразу написать или позвонить в службу техподдержки банка, — говорит юрист правовой компании «Довод» Александр Андреев. — Если еще не прошло пять рабочих дней, операцию могут отменить. Иногда это делают дистанционно, но в большинстве случаев клиентов для этого просят лично прийти в банк и написать заявление.
Также юрист советует обратиться в полицию. Однако важно сохранить переписку с мошенниками, чтобы предъявить ее в качестве доказательства как в банке, так и в правоохранительных органах. Учтите, что часть мессенджеров позволяет мошенникам удалить переписку и с вашего устройства, так что лучше сразу делать скриншоты.
Напомним, IKEA объявила об окончательном уходе с российского рынка 15 июня 2022 года. Решение объяснили нарушением логистических цепочек в сложившейся рыночной ситуации. В конце июня компания устроила распродажу для своих сотрудников. Мы рассказывали, как это происходило.
Одновременно с объявлением распродажи для сотрудников началась первая волна мошенничеств на уходе бренда. В соцсетях стали набирать популярность паблики «Ищу IKEA», в которых обычные люди искали себе сотрудников, готовых купить товары мебельного магазина за комиссию.
5 июля в России должна была начаться большая онлайн-распродажа товаров бренда уже для всех желающих, но утром на сайте был доступен только каталог с информацией о наличии и возможности доставки каждого товара, но не было возможности добавить их в корзину, а к вечеру сайт и вовсе перестал открываться.
6 июля на сайте появилась форма, заполнив которую, нужно было дождаться звонка специалиста и завершить заказ по телефону. Однако и новая система распродаж дала сбой — в течение получаса поля для заполнения заявки попросту перестали отображаться. «Форма закрыта. Автор формы уже закончил сбор данных и закрыл эту форму», — было сказано на сайте.
Распродажа до сих пор не возобновлена. На сайте сказано, что специалисты обрабатывают те заказы, что успели поступить.
— Cовершить покупку сейчас не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты, — сказано на сайте.