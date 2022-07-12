Есть идея — нет ИКЕА. Как мошенники наживаются на ажиотаже вокруг нашумевшей распродажи

Долгожданная распродажа IKEA всё никак не может толком начаться, и в этом моментально обнаружили золотую жилу мошенники. Соцсети заполонили сообщества, чаты и боты, где якобы можно оставить заявку на получение товаров мебельного гиганта.



Наша читательница Оксана рассказала, как чуть не попалась в такую ловушку:



— Я хотела купить мебель в ванную комнату, мы ее предусматривали в проекте изначально и делали ремонт с учетом размеров мебели ИКЕА, но купить не успели. Плюс давно в планах было обновить постельное белье для спальни, купить стул в комнату сына и доукомплектовать рабочий стол дочери тумбой. Готовилась с появления информации о распродаже для сотрудников, сначала добавляла товар в «Избранное».